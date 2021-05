टेलिकॉम इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी Reliance Jio आज एक बार फिर से अपने यूजर्स के लिए शानदार तोहफा लेकर आई है. कंपनी ने 100 रुपये से कम कीमत में दो नए रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं. 39 रुपये 69 रुपये की कीमत वाले इन दोनों प्लान में यूजर्स को फ्री ​कॉलिंग के साथ ही डाटा का भी लाभ मिलेगा. ये दोनों प्लान की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट हो गए हैं और इन्हें खासतौर पर Jiophone यूजर्स के लिए पेश किया गया है. Also Read - Jio के इन सस्ते प्रीपेड प्लान में मिल रहा है डेली 1.5GB डाटा, यहां देखें पूरी लिस्ट

39 रुपये वाला प्लान

यह Jiophone यूजर्स के लिए उपलब्ध होने वाला सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान है. यह प्लान 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें यूजर्स को 100MB डाटा दिया जा रहा है. खास बात है कि Jiophone यूजर्स इस प्लान के साथ सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही इसमें 100 एसएमएस भी दिए गए हैं. इतना ही नहीं यूजर्स को Jio ऐप्स का मुफ्त सब्क्रिप्शन भी प्राप्त होगा. Also Read - Reliance Jio Latest offer: छोटे कारोबारियों के लिए Reliance Jio के धमाकेदार प्लान्स, सिर्फ 901 रुपए में लगवाएं ब्रॉडबैंड

69 रुपये वाला प्लान

Jio के 69 रुपये वाले प्लान को भी 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ बाजार में उतारा गया है. इस प्लान में Jiophone यूजर्स को डेली 0.5GB डाटा प्राप्त होगा. इसके अलावा सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा के साथ डेली 100 एसएमएस भी दिए जा रहे हैं. इसमें भी यूजर्स को Jio ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा. बता दें कि इन दोनों को प्लान भी कंपनी द्वारा हाल ही में पेश किए गए Buy One Get One ऑफर के तहत खरीदा जा सकता है. Also Read - Reliance Jio Phone New Offer: मात्र 1,999 रुपये में मिल रहा है नया जियो फोन, 2 साल तक फ्री कॉलिंग और Unlimited Data; जानिए कैसे खरीदें

क्या है Buy One Get One ऑफर

Jio ने हाल ही घोषणा की है कि Jiophone यूजर्स किसी भी प्रीपेड प्लान के साथ Buy One Get One ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. एक रिचार्ज प्लान के साथ यूजर्स को एक अतिरिक्त रिचार्ज प्लान बिल्कुल फ्री मिलेगा. यानि अगर आप 75 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 75 रुपये का अतिरिक्त रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है. इसके साथ ही कंपनी ने Jiophone को हर महीने 300 फ्री मिनट की भी सुविधा दे रही है.