Reliance Jio Cheapest Plan: दिग्गज कंपनी Reliance Jio किसी भी मामले में अपने प्रतिद्वंदी कंपनियों को टक्कर का मौका नहीं छोड़ रही. कंपनी आए दिन यूजर्स के लिए नए प्लान और बेनिफिट्स पेश कर रही है. Jio के पास आपको सबसे सस्ते और अधिक बेनिफिट्स वाले प्लान मिल जाएंगे. (Jio Prepaid Plan) आज हम ऐसे ही एक प्लान के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि Airtel और Vodafone-Idea को कड़ी टक्कर दे सकता है. इस प्लान की खासियत है कि यह 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. आइए जानते हैं इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में डिटेल से.

Jio को 899 रुपये वाला प्लान

Jio के 899 रुपये वाले प्लान (Jio Rs 899 Plan) की बात करें तो यह 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में यूजर को हर महीने 2GB डाटा प्राप्त होता है. यानि पूरी ​वैलिडिटी के दौरान आप कुल 24GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा दी जा रही है और खास बात है कि यूजर्स किसी भी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग का लाभ उठा सकते हैं. इतना ही नहीं प्लान के साथ आपको हर महीने 50 एसएमएस भी मिलेंगे. साथ ही इसमें जियो सिनेमा, जियो टीवी के अलावा जियो सिक्योरिटी और जियो क्लाउड जैसे जियो ऐप्स का फ्री एक्सेस भी दिया जा रहा है.

Jio का सबसे सस्ता प्लान

बता दें कि Jio के पास 91 रुपये वाला एक सबसे सस्ता प्लान भी मौजूद है. जो कि 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता हे. कंपनी की वेबसाइट पर यह प्लान Jio Phone All in One Plans की लिस्ट में मौजूद है. स्पष्ट कर दें कि इसका लाभ केवल जियोफोन यूजर्स ही उठा सकते हैं. इस प्लान में यूजर्स को डेली 100MB डाटा प्राप्त होगा, साथ ही कंपनी 200MB एडिशनल डाटा भी उपलब्ध करा रही है. इसका मतलब है कि पूरी वैलिडिटी के दौरान आप 3GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं.