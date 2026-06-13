बार-बार ऐप्स बदलने का झंझट खत्म! यहां सिर्फ 200 रुपये में मिल रहा है 15 OTT ऐप्स का एक्सेस और 30 GB डेटा

Jio OTT Pass में 15 OTT प्लेटफॉर्म, YouTube Premium, 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल और 30GB डेटा मिलता है. जानिए 200 रुपये वाले इस प्लान के सभी फायदे.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: June 13, 2026, 9:47 PM IST
बार-बार ऐप्स बदलने का झंझट खत्म! यहां सिर्फ 200 रुपये में मिल रहा है 15 OTT ऐप्स का एक्सेस और 30 GB डेटा
OTT Subscription (Image: AI)

अगर आप अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेने में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो Jio OTT Pass आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. इस पास की कीमत 200 रुपये है और इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की है. यह एक एड-ऑन प्लान है, यानी इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके पास पहले से एक्टिव जियो बेस प्लान होना जरूरी है. इस पैक में मनोरंजन के साथ-साथ डेटा बेनिफिट भी मिलता है, जिससे यूजर्स एक ही रिचार्ज में कई सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं.

15 OTT प्लेटफॉर्म्स का मिलेगा एक्सेस

Jio OTT Pass की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स हैं. इस प्लान के तहत यूजर्स को JioHotstar Mobile, Prime Video Mobile Edition और JioTV के जरिए कई लोकप्रिय OTT ऐप्स देखने का मौका मिलता है. इसमें Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, FanCode, Chaupal, Hoichoi, TimesPlay, Tarang Plus और कई अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं. इसका मतलब है कि फिल्में, वेब सीरीज, लाइव स्पोर्ट्स और रीजनल कंटेंट सब कुछ एक ही पैक में उपलब्ध होगा.

YouTube Premium का भी मिलेगा फायदा

इस पैक में YouTube Premium का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, जो इसे और खास बनाता है. इसके जरिए यूजर्स बिना विज्ञापन के वीडियो देख सकते हैं. साथ ही बैकग्राउंड में वीडियो चलाने और ऑफलाइन डाउनलोड जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. जो लोग रोजाना यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह फीचर काफी उपयोगी साबित हो सकता है. अलग से YouTube Premium लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स

Jio OTT Pass में केवल OTT कंटेंट ही नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस भी मिलता है. यूजर्स JioTV के जरिए मनोरंजन, खेल, समाचार, फिल्में, बच्चों के कार्यक्रम और क्षेत्रीय चैनल देख सकते हैं. इसमें Sony, JioStar, Sun TV Network, Warner Bros. Discovery, ETV और अन्य बड़े नेटवर्क के चैनल शामिल हैं. इससे टीवी और OTT दोनों का अनुभव एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है.

डेटा बेनिफिट भी है शामिल

मनोरंजन के अलावा इस प्लान में 30GB हाई-स्पीड 4G/5G डेटा भी दिया जाता है. जिन यूजर्स के पास जियो की 5G सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अनलिमिटेड 5G डेटा का लाभ भी मिल सकता है. हालांकि, इस पैक में वॉयस कॉलिंग की सुविधा शामिल नहीं है. कुल मिलाकर यह प्लान उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो कम कीमत में OTT, लाइव टीवी और अतिरिक्त डेटा का फायदा लेना चाहते हैं. अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने के बजाय एक ही रिचार्ज में कई सेवाएं मिल जाती हैं, जिससे पैसे की भी बचत होती है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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