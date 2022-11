Jio Outage: आउटेज के बाद फिर शुरू हुई जियो की कॉलिंग, SMS सेवाएं

तीन घंटे तक आउटेज का सामना करने के बाद जियो की सेवाएं एक बार फिर शुरू हो गई हैं. भारत के सबसे लोकप्रिय टेलीकॉम ऑपरेटरों में से एक रिलायंस जियो को आज आउटेज का सामना करना पड़ा और कई जियो यूजर्स ना तो कॉल कर पा रहे थे और ना ही रिसीव कर पा रहे थे. यहां तक कि एसएमएस सेवाएं भी बाधित रहीं. देश में 29 नवंबर को सुबह करीब 6 बजे से यूजर्स को समस्याओं की सूचना देने के साथ आउटेज शुरू हुआ और सुबह 9 बजे तक चला.

पिछले कुछ आउटेज के विपरीत, सेवाओं में तीन घंटे के लंबे व्यवधान के कारण अधिकांश Jio यूजर्स के लिए मोबाइल डेटा ठीक काम कर रहा था और केवल कॉलिंग और एसएमएस सेवाएं प्रभावित हुई थीं. आउटेज की रिपोर्ट करने के लिए कई यूजर्स ने ट्विटर का सहारा लिया.