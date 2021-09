Jio Phone Next बाजार में लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है और यह आधिकारिक तौर पर 10 सितंबर का दस्तक देगा. Reliance Jio ने जून में आयोजित हुए अपनी 44वीं AGM में इस स्मार्टफोन से पर्दा उठाया था और घोषणा की थी कि यह स्मार्टफोन गणेश चतुर्थी वाले दिन यानि 10 सितंबर को लॉन्च होगा. इसकी खासियत है कि इसे Jio व Google ने मिलकर तैयार किया है और यह भारत में लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि यह भारत की नहीं, बल्कि दुनिया का भी सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा. हालांकि, कंपनी ने इसकी कीमत या फीचर्स का खुलासा नहीं किया है. लेकिन लीक्स के माध्यम से इससे जुड़ी कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं.Also Read - Free Fire Redeem Codes 8 September 2021: आज मिल रहे हैं ये शानदार रिवॉर्ड्स, ऐसे उठा सकते हैं लाभ

Jio Phone Next: संभावित कीमत और उपलब्धता

Jio Phone Next को लेकर सामने आई रिपोर्ट के अनुसार इस स्मार्टफोन की कीमत 3,499 रुपये हो सकती है. इसे गणेश चतुर्थी वाले दिन यानि 10 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यूजर्स इस स्मार्टफोन के लिए 500 रुपये देकर प्री-बुकिंग कर सकेंगे. कंपनी इसे प्री-बुकिंग के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध कराएगी. Also Read - Realme GT Master Edition की सेल 12 बजे होगी शुरू, मिलेगा 2000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट

Jio Phone Next: संभावित स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Jio Phone Next को लेकर कई रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि इस स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर एक्सेस मिलेगा. यह भी कंफर्म है कि इसमें यूजर्स को वॉयस असिस्टेंट, ऑटोमेटिक रीड एलोड स्क्रीन टेस्ट और लेंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा स्मार्टफोन में सिंगल रियर और सिंगल फ्रंट कैमरा मिलेगा. Jio Phone Next को लॉन्च करने के पीछे कंपनी का मुख्य लक्ष्य 2G स्मार्टफोन यूजर्स को 4G पर अपग्रेड करना है. फोन में 5.5 इंच की एचडी डिस्प्ले दी जा सकती है और यह एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित होगा. इसे 2GB + 16GB और 3GB + 32GB स्टोरेज मॉडल में लॉन्च किया जाएगा. फोन में पावर बैकअप के लिए 2,500mAh की बैटरी दी जा सकती है. Also Read - 5,000mAh बैटरी वाला Itel Vision 2S भारत में हुआ लॉन्च, कम कीमत में मिलेंगे कई दमदार फीचर्स