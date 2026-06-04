  • Hindi
  • Technology
  • Jio Rs 1748 Prepaid Plan 336 Days Validity Unlimited Calling Sms Benefits Guide

बार-बार रिचार्ज से छुटकारा, Jio के इस प्लान में मिल रही है 336 दिन की वैलिडिटी, सिर्फ देने होंगे इतने रुपये

Jio Prepaid Plan: जियो का ये रिचॉर्ज प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 3600 SMS के साथ आता है. जानिए किन लोगों के लिए यह प्लान सबसे ज्यादा फायदेमंद है.

Written by: Rishabh Kumar
Updated: June 4, 2026, 5:06 PM IST
Jio SMS plan (Image AI)
Jio SMS plan (Image AI)

Jio Prepaid Plan: आजकल ज्यादातर लोग ऐसे मोबाइल प्लान की तलाश में रहते हैं, जिनमें लंबी वैलिडिटी मिले और बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत न पड़े. इसी को ध्यान में रखते हुए जियो अपने ग्राहकों के लिए 1748 रुपये का एक खास प्रीपेड प्लान लेकर आया है. यह प्लान पूरे 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद लगभग 11 महीने तक नंबर एक्टिव रहता है. यह प्लान खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो इंटरनेट से ज्यादा कॉलिंग और मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं. चलिए जानते हैं जियो के इस किफायती रिचॉर्ज प्लान के बारे में..

अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलते हैं 3600 SMS

  • जियो के 1748 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है.
  • इसके अलावा प्लान में कुल 3600 SMS भी दिए जाते हैं. इससे यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त खर्च के पूरे साल कॉल और मैसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं.  हालांकि इस प्लान में मोबाइल डेटा की सुविधा नहीं दी गई है.

किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है यह प्लान?

  • यह प्लान वरिष्ठ नागरिकों, सेकेंडरी नंबर रखने वाले लोगों और बेसिक फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है.
  • कई लोग अपने दूसरे नंबर को सिर्फ बैंकिंग, OTP या जरूरी कॉल्स के लिए एक्टिव रखते हैं. ऐसे ग्राहकों को हर महीने रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती.
  • एक बार रिचार्ज करके वे लगभग पूरे साल तक अपना नंबर चालू रख सकते हैं.

JioTV और JioAICloud जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी

  • सिर्फ कॉलिंग और SMS ही नहीं, इस प्लान में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल ह. जियो ग्राहकों को JioTV का एक्सेस देता है, जिसके जरिए वे कई टीवी चैनल और मनोरंजन से जुड़ा कंटेंट देख सकते हैं.
  • इसके अलावा JioAICloud की सुविधा भी मिलती है, जिससे यूजर्स अपने जरूरी फोटो, वीडियो और दस्तावेज ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं.

रिचार्ज से पहले अपनी जरूरत जरूर समझें

जियो का 1748 रुपये वाला प्लान उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिन्हें लंबे समय तक वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा चाहिए. हालांकि अगर आप रोजाना इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो यह प्लान आपके लिए सही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डेटा नहीं मिलता. इसलिए रिचार्ज कराने से पहले अपनी जरूरतों को जरूर समझें. अगर आपका मुख्य उपयोग कॉलिंग और मैसेजिंग है, तो यह प्लान लंबे समय तक नंबर एक्टिव रखने के लिए एक किफायती और सुविधाजनक विकल्प साबित हो सकता है.

और पढ़ें: 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड फायदे और कीमत ₹100 से भी कम – ये ऑफर छोड़ना होगा भारी

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.