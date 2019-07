Reliance Jio ने अपने यूजर्स के लिए एक इन ऐप डिजिटल असिस्टेंट Jio Saarthi (how to use Jio Saarthi) को लॉन्च किया है। जियो का यह असिस्टेंट रिलायंस जियो यूजर्स को ऑनलाइन रिचार्ज करने में मदद करेगा। यह ऐप (how online recharge for reliance jio to Jio Saarthi) My Jio ऐप के साथ इंटीग्रेट है। यूजर्स का जब भी रिचार्ज पैक खत्म हो जाएगा, तो यह असिस्टेंट आपको रिचार्ज करने से जुड़ी सभी जानकारी मुहैया करवाएगा।

Jio Saarthi क्या है?

इस असिस्टेंट के जरिए न केवल यूजर्स को प्लान चुनने में मदद मिलेगी बल्कि यह आपको रिचार्ज करने तक आपकी मदद करेगा। यह असिस्टेंट आपको My Jio ऐप में रिचार्ज करते समय आपकी मदद करेगा। आपको यह असिस्टेंट न केवल पेमेंट डिटेल के बारे में जानकारी देगा बल्कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट करते समय यूजर्स की मदद भी करेगा।Jio Saarthi अभी इंग्लिश और हिंदी भाषा में ही उपलब्ध था, लेकिन कंपनी अब इसे 12 रीजनल लैंग्वेज में भी उपलब्ध करवाएगी।

आपको बता दें कि टेलीकॉम स्पेस में रिलायंज जियो से पहले कई दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए रिचार्ज करवाने के लिए कोई भी असिस्टेंट लॉन्च नहीं किया है। जियो सारथी अपने आप ऐसा पहला एक असिसेटेंट है।

रिलायंस जियो लगातार अपनी अग्रेसिव अप्रोच अपना रहा है जिससे वह अधिक से अधिक कस्टमर्स को अपनी और अट्रैक्ट कर सके। कंपनी लगातार अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान में भी बदलाव कर रही है। जियो के आने के बाद से टेलीकॉम सेक्टर में जो प्राइस वॉर शुरू हुआ था वह अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनी लगातार अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स को पेश करती है और जियो सारथी भी उसी स्ट्रैटजी का हिस्सा है। जियो के आने के बाद से छोटी टेलीकॉम कंपनियां का बिजनेस बंद हो गया है और वोडाफोन आइडिया को भी अब साथ आना पड़ा है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी समेत प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां मिलाकर अब इस सेक्टर में पांच कंपनियां ही बची हैं।