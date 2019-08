भारत में टेलीकॉम सेक्टर में बीते की दिनों से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। कंपनियां ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए नए-नए और आकर्षक प्लान ऑफर कर रही हैं, जिनमें डेली डाटा से लेकर अनलिमिटेड कॉलिंग शामिल हैं। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के बावजूद टेलीकॉम कंपनी Jio ने अपने कस्टमर की आउटगोइंग सर्विस बंद कर दी है।

Hello @reliancejio @TRAI

I didn’t misuse my number against your terms & condition. As per your plan it’s clearly mentioned that, unlimited call facility you given me. I’m calling my regular calls 2-3 numbers but now you told me I have doing misuse so you blocked my outgoing calls pic.twitter.com/o4hwTcFZd0

— SaNjiB (@myself_sanjib) August 27, 2019