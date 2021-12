Jio vs Airtel vs Vodafone Idea: टे​लीकॉम इंडस्ट्री में इन​ दिनों प्रीपेड प्लान्स (Jio Prepaid Plans) की कीमत में हुई बढ़ोतरी के बाद काफी हलचल देखने को मिली है. (Vodafone Tariff Hike) वहीं अब खबर है कि जल्द ही कंपनियां पोस्टपेड प्लान्स की कीमतों को भी बढ़ा सकती हैं. ऐसे में यूजर के लिए एक बेस्ट प्लान तलाश करना महत्वपूर्ण कार्य है. (Airtel Tariff Hike) यूजर आजकल ऐसे प्लान की तलाश करते हैं (Jio Tariff Hike) जिनमें उन्हें डेली डाटा और (Best Cheapest Plans) अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिल सके. क्योंकि अभी भी कई लोग वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) कर रहे हैं और (Unlimited Calling Plans) ऐसे में डाटा की जरूरत पड़ती है. आज हम आपके लिए ऐसे ही प्लान्स लेकर आए हैं, जिनमें आपको डेली 3GB डाटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ मिलेगा.Also Read - Top 5 Smartphone Under Rs 20000: Moto G51 5G से लेकर Redmi Note 10 Pro तक मिलेंगे कई शानदार विकल्प

Jio का 3GB डाटा वाला सबसे सस्ता प्लान

Jio यूजर को 3GB डाटा वाला प्लान खरीदने के लिए 419 रुपये खर्च करने होंगे. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है और इस वैलिडिटी के दौरान आपको डेली 3GB डाटा प्राप्त होगा. यानि यूजर्स कुल 84GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है. साथ ही डेली 100 एसएमएस फ्री मिलेंगे. इतना ही नहीं, प्लान के साथ JioTV, JioCinema, JioSecurity और JioCloud का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा.

Airtel का 3GB डाटा वाला सबसे सस्ता प्लान

Airtel के पास भी 3GB डेली डाटा प्लान मौजूद है और इसकी कीमत 599 रुपये है. यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें यूजर्स को डेली 100 एसएमएस मिलेंगे. इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ उठाया जा सकता है. सबसे खास बात है कि इस प्लान के साथ यूजर्स को एक साल के लिए Disney + Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा.

Vodafone idea का 3GB डाटा वाला सबसे सस्ता प्लान

Vodafone idea यूजर्स 475 रुपये वाले प्लान में डेली 3GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है और इसमें सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा प्लान में डेली 100 एसएमएस भी दिए जा रहे हैं. साथ ही यह प्लान वीकेंड डाटा रोलओवर के साथ आता है और इसमें 2GB का बैकअप डाटा भी मिल रहा है.