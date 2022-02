JioBook Laptop: दूरसंचार क्षेत्र में धमाल मचाने वाली कंपनी Reliance Jio जल्द ही अपना लैपटॉप ‘JioBook’ भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस लैपटॉप को लेकर पिछले काफी समय से खबरें सामने आ चुकी हैं. JioBook लैपटॉप की सबसे खास बात होगी कि यह कंपनी का किफायती कीमत वाला लैपटॉप होगा. हालांकि, अभी तक इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं हुआ है लेकिन JioBook से जुड़ी कुछ अहम डिटेल सामने आ गई हैं.Also Read - Airtel का सबसे सस्ता प्लान! मात्र 58 रुपये में पाएं 3GB डाटा और कॉलिंग का लाभ, जानें डिटेल

Windows 10 OS पर रन करेगा JioBook

जीएसएम एरेना की रिपोर्ट के मुताबिक हार्डवेयर सर्टिफाइड करने वाले दस्तावेजों में JioBook का उल्लेख किया गया है. सामने आए डॉक्यूमेंट्स नए लैपटॉप के बारे में बताया गया है कि इसमें इंटेल का एक्स86 प्रोसेसर नहीं बल्कि JioBook Laptop ARM पर बेस्ड Windows 10 OS पर रन करेगा. इस लैपटॉप में Windows 10 ऑउट ऑफ द बॉक्स बूट किया जा सकता है.

हार्डवेयर एप्रूवल दस्तावेजों के मुताबिक इस लैपटॉप को Emdoor Digital Technology Co Ltd कंपनी लिमिटेड बनाएगी यानी यही कंपनी ऑरिजनल उपकरण निर्माता होगी लेकिन इसे Jio के ब्रांड नाम से ही भारतीय बाजार में उतारा जाएगा. यह OEM चीन के शेनजेन शहर में स्थित कंपनी है और वह इस तरह के हार्डवेयर बनाती है. इससे स्पष्ट होता है कि JioBook को बनाने देसी नहीं, बल्कि चीनी कंपनी बनाएगी.

JioBook में मिलेंगे खास फीचर्स

JioBook के बारे में अन्य जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है. लेकिन पिछले दिनों यह भारतीय मानक ब्यूरो की सर्टिफिकेशन वेबसाइट और गीकबेंच पर देखा गया था. गीकबेंच की लिस्टिंग के मुताबिक JioBook में 2GB रैम होगी और एक मीडियाटेक एमटी8788 चिपसेट पर आधारित होगा. वहीं कुछ ​अन्स लीक्स के अनुसार इस लैपटॉप को Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर पर पेश किया जा सकता है और इसमें 4GB रैम के साथ 64GB तक eMMC स्टोरेज मिल सकती है.