Reliance Jio ने साल 2021 में JioPhone Next को बाजार में उतारा जो कि अफोर्डेबल प्राइस वाला 5G स्मार्टफोन है और इसे यूजर्स को शानदार प्रतिक्रिया भी मिल रही है. वहीं यह साल भी कंपनी के लिए (JioPhone Next Price) बेहद खास हो सकता है. क्योंकि इस साल भी कंपनी एक शानदार 5G इनेबल्ड फोन JioPhone 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. (5G Smartphone in India) जिसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ चुकी हैं. हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की है.

क्या होगी JioPhone 5G की कीमत

​सामने आई रिपोर्ट के अनुसार JioPhone 5G को बाजार में अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा. इसकी कीमत 9,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के बीच हो सकती है.

JioPhone 5G में मिलेंगे शानदार फीचर्स

लेकिन एंड्राइड सेंट्रल की रिपोर्ट के अनुसार JioPhone 5G को इस साल के अंत में यानि दिसंबर तक बाजार में लॉन्च यिका जा सकता है. खास बात है कि यह दमदार फीचर्स के साथ आने वाला कंपनी का अफोर्डेबल फोन होगा. रिपोर्ट के अनुसार JioPhone 5G में यूजर्स को 5,000mAh की बैटरी मिल सकती है. जो कि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी. इस फोन में 6.5 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी जा सकती है जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1600X720 पिक्सल होगा.

अन्य फीचर्स की बात करें तो अपकमिंग डिवाइस JioPhone 5G में 4GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी. इसके साथ ही माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी​ दिए जाएगी. जिसकी मदद से यूजर्स 256GB तक कर एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं. फोन में ड्यूल सिम स्लॉट और एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी​ दिया जा सकता है. यह Qualcomm’s Snapdragon 480 5G चिपसेट पर पेश हो सकता है और इसमें फोटोग्राफी के लिए ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. फोन का मेन सेंसर 13MP का होगा, जबकि सेकेंडरी सेंसर 2MP का होगा. वहीं 8MP का फ्रंट कैमरा ​भी दिया जा सकता है. इस फोन में यूजर्स को MyJio, JioTV, JioCinema और JioSaavan जैसी सर्विसेज मिलेंगी.