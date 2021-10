Reliance Jio ने जून में आयोजित हुई अपनी 44वीं वार्षिक आम बैठक में JioPhone Next की घोषणा की थी और जानकारी दी थी कि यह स्मार्टफोन 10 सितंबर को बाजार में पेश किया जाएगा. लेकिन कुछ कारणों से इसके लॉन्च को खिसका दिया गया और इसके बाद कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि JioPhone Next त्योहारी सीजन में दिवाली से पहले लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन यूजर्स इस स्मार्टफोन को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं लॉन्च से पहले JioPhone Next स्मार्टफोन Google Play Console पर स्पॉट किया गया है. जहां इसके कई फीचर्स की जानकारी दी गई है.Also Read - Jio के इन प्लान्स के साथ मिल रहा है Netflix, Amazon Prime और Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन, ऐसे कर सकते हैं प्राप्त

टिप्स्टर अभिषेक यादव ने एक ट्वीट पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि JioPhone Next स्मार्टफोन Google Play Console पर लिस्ट हो गया है. साथ ही ट्विटर पर स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है. जहां अपकमिंग स्मार्टफोन के कई फीचर्स की भी जानकारी मौजूद है. बता दें कि JioPhone Next लॉन्च से पहले ही चर्चा में बना हुआ है क्योंकि कंपनी इसे सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन के तौर पर लेकर आई है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी खुलासा किया गया है कि JioPhone Next भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा.