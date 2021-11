JioPhone Next को इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए खुशखबरी है कि कंपनी ने आखिरकार इस स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. यह कंपनी सस्ता 4G स्मार्टफोन है और इसे बाजार में 6,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. लॉन्च के साथ ही कंपनी ने इसकी बुकिंग और ईएमआई डिटेल का भी खुलासा (JioPhone Booking) कर दिया है. यूजर्स इस दमदार फीचर्स (JioPhone Features) वाले स्मार्टफोन को मात्र 1,999 रुपये की डाउन पेमेंट (JioPhone Price) देकर घर ले जा सकते हैं. यह ईएमआई विकल्प आपको 18 और 24 महीने के लिए उपलब्ध होगा. अगर आप भी JioPhone Next को खरीदना चाहते हैं तो यहां पूरी डिटेलAlso Read - WhatsApp यूजर्स ध्यान दें! इन स्मार्टफोन में आज से नहीं चलेगा WhatsApp, यहां चेक करें पूरी लिस्ट

JioPhone Next को खरीदने का प्रोसेस

बता दें कि JioPhone Next को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म से ईएमआई विकल्प के साथ खरीदा जा सकता है. लेकिन इसके लिए यूजर्स को पहले बुकिंग व रजिस्ट्रेशन करना होगा. इतना ही नहीं, आप चाहें तो WhatsApp के माध्यम से फोन की बुकिंग कर सकते हैं. Also Read - JioPhone Next Price and Features: बेहद कम कीमत पर मिल रहा है जियो का नया फोन JioPhone Next, जानिए इसकी दमदार फीचर्स

WhatsApp पर करें JioPhone Next की बुकिंग

WhatsApp के माध्यम से JioPhone Next की बुकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले 7018270182 इस नंबर को फोन में सेव करना है. फिर इस नंबर पर Hi का मैसेज भेजना है. जिसके बाद आपके के लिए एक मैसेज आएगा उस पर कंफर्म करने के बाद आपके फोन की बुकिंग हो जाएगी. इसके बाद आप अपनी नजदीकी JioMart रिटेल स्टोर पर जाकर JioPhone Next ले सकेंगे. Also Read - Whatsapp यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब पेमेंट करने पर मिलेगा 255 रुपये का कैशबैक

वेबसाइट के जरिए JioPhone Next की बुकिंग

JioPhone Next की बुकिंग के लिए आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते है।. इसके लिए आपको सबसे पहले https://www.jio.com/next वेबसाइट पर जाना है. इसके बाद वहां दिए गए I am Interested ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और टर्म एंड कंडीशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. फिर आपको अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड की डिटेल देनी होगी.