Jio ने इस महीने की शुरुआत में JioPhone Next स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च किया है और (JioPhone Next Price in India) खास बात है कि इस स्मार्टफोन को Google के साथ मिलकर डेवलप किया गया है. (Reliance Jio) यह कंपनी का सबसे 4G स्मार्टफोन है और लॉन्च के साथ ही यूजर्स के बीच इसे धमाकेदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. कंपनी का कहना है कि JioPhone Next को शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पॉजीटिव प्रतिक्रिया मिल रही है. (JioPhone EMI Plans) कम कीमत का यह स्मार्टफोन कई शानदार फीचर्स से लैस है और इसमें यूजर्स को लगभग सभी उपयोगी फीचर्स की सुविधा मिलेगी.Also Read - PUBG: New State खेलने वाले अब हो जाएं सावधान, चीटिंग करने पर लगेगी लगाम!

JioPhone Next को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स को लेकर कंपनी का कहना है ‘इस स्मार्टफोन को मिल रहे रिस्पॉन्स से हम काफी उत्साहित हैं. यह कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो कि फंक्शन्स के मामले में काफी रिच नहीं है. लेकिन इसे 1,999 रुपये की डाउन पेमेंट देकर खरीदा जा सकता है जो कि लाखों यूजर्स को आकर्षित करता है.’ बता दें कि इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने का उद्देश्य अधिक से अधिक फीचर फोन यूजर्स को स्मार्टफोन पर स्विच करवाना है. Also Read - आज की डील: 44W चार्जिंग सपोर्ट वाले Vivo X70 Pro पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट, ऐसे उठाएं ऑफर का लाभ

JioPhone Next: कीमत और ईएमआई ऑप्शन

JioPhone Next को भारत में 6,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. लेकिन यूजर्स इसे 1,999 रुपये की डाउन पेमेंट देकर घर ला सकते हैं. यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इससे पहले ईएमआई विकल्प के बारे में डिटेल से जान लें. 1,999 रुपये की डाउन पेमेंट और 500 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देने के बाद इस स्मार्टफोन के लिए 18 या 24 महीने की ईएमआई सिलेक्ट की जा सकती है. Also Read - Jio को जबरदस्त झटका, एक महीने में दो करोड़ लोगों ने छोड़ा साथ, जानें Airtel और Vi का हाल

Always-on plan: इस प्लान में यूजर्स JioPhone Next स्मार्टफोन को 18 या 24 महीने की ईएमआई के रि-पेमेंट विकल्प को चुन सकते हैं. यदि आप 24 महीने का प्लान सिलेक्ट करते हैं तो आपको हर महीने 300 रुपये की पेमेंट करनी होगी. वहीं 18 महीने का प्लान लेने पर हर महीने 350 रुपये पे करने होंगे. इस प्लान के साथ यूजर्स को 100 मिनट का मंथली टॉकटाइम और 5GB डाटा भी मिलेगा.

Large Plan: अगर आप Large Plan का चयन करते हैं तो इसमें आपको 24 महीने के ईएमआई विकल्प पर हर महीने 450 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि 18 महीने वाले प्लान में 500 रुपये की ईएमआई देनी होगी. इस प्लान के साथ 1.5GB डेली डाटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी मिलेगी.

XL Plan: इस प्लान में भी 24 महीने और 18 महीने का ईएमआई विकल्प दिया गया है. 24 महीने वाले विकल्प में आपको मासिक 500 रुपये भुगतान करने होंगे. जबकि 18 महीने वाले विकल्प में 550 रुपये हर महीने पेमेंट करनी होगी. इसमें यूजर्स को डेली 2GB डाटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा मिलेगी.

XXL Plan: कंपनी के चौथे और आखिरी प्लान की बात करें तो इसमें 24 महीने वाले विकल्प में प्रति माह 550 रुपये की ईएमआई जाएगी. वहीं 18 महीने वाले विकल्प में आपको हर महीने 600 रुपये देने होंगे. प्लान के साथ 2.5GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ मिलेगा.