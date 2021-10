JioPhone Next: Reliance Jio ने इस साल आयोजित हुई अपनी 44वीं AGM में अपने नए स्मार्टफोन JioPhone Next से पर्दा उठाया था. इस स्मार्टफोन को Jio ने Google के साथ (JioPhone Next Price) मिलकर तैयार किया है और (JioPhone) इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह कम कीमत वाला 4G स्मार्टफोन होगा. (4G Smartphone in India) कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि JioPhone Next भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा. यह स्मार्टफोन 10 सितंबर को बाजार में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को टाल दिया. जिसके बाद जानकारी दी गई कि यह स्मार्टफोन दिवाली 2021 (Diwali 2021) के आसपस लॉन्च होगा. वहीं अब यूजर्स के लिए खुशखबरी है कि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर JioPhone Next की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है.Also Read - Free Fire Redeem Codes 25 October 2021: ये एक्सक्लूसिव आइटम्स आपको जीता सकते हैं गेम, ऐसे करें प्राप्त

JioPhone Next की लॉन्चिंग डिटेल

JioPhone Next को कंपनी ने खुलासा कर दिया है कि यह स्मार्टफोन बाजार में दिवाली वाले दिन ही लॉन्च होगा. यानि कंपनी ने यूजर्स को दिवाली का तोहफा देते हुए इसकी लॉन्च डेट 4 नवंबर तय की है. 4 नवंबर के दिन कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने के साथ ही इसकी कीमत और उपलब्धता की भी जानकारी देगी. हालांकि, लॉन्च से पहले ही इसकी कीमत और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं. Also Read - WhatsApp का नया फीचर मचाएगा धमाल, अब आपको दिखेगा स्टेटस में बड़ा बदलाव

JioPhone Next की संभावित कीमत

JioPhone Next को लेकर कंपनी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि यह सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा. हालांकि, कीमत का खुलासा लॉन्च के दिन ही किया जाएगा. लेकिन अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्मार्टफोन की कीमत 3,499 रुपये हो सकती है. Reliance ने इस स्मार्टफोन को Google और Qualcomm जैसी टेक दिग्गजों कंपनियों के साथ डेवलप किया है. Also Read - WhatsApp Alert: 1 नवंबर से इन स्मार्टफोन में बंद हो जाएगा WhatsApp, चेक करें कहीं आपका फोन तो नहीं है लिस्ट में शामिल

JioPhone Next के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

JioPhone Next को लेकर कंपनी स्पष्ट कर चुकी है कि यह स्मार्टफोन एंड्राइड के कस्टमाइज्ड वर्जन पर आधारित होगा. इसमें automatic read-aloud of screen text, language translation, Google Assistant, smart camera और augmented-reality जैसे सभी खास फीचर्स की सुविधा मिलेगी. Jio Phone होने की वजह से इसमें JioTV, MyJio, Jio Saavn जैसे ऐप्स प्री—लोडेड होंगे. लीक्स के मुताबिक इस स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 215 प्रोसेसर पर पेश किया जा सकता है और इसमें 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी. फोन में 13MP का सिंगल रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है. पावर बैकअप के लिए 2,500mAh की बैटरी दी जाएगी.