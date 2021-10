JioPhone Launch Date: JioPhone Next का भारतीय यूजर्स काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. Reliance Jio ने अपनी 44वीं एजीएम में इस स्मार्टफोन से पर्दा उठाया था और जानकारी दी थी कि यह 10 सितंबर को लॉन्च ​होगा. लेकिन कुछ कारणों से इसके लॉन्च को टाल दिया गया. इसके बाद जानकारी दी गई कि यूजर्स के लिए ​इस सस्ते स्मार्टफोन के लिए दिवाली तक का इंतजार करना होगा. वहीं Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने JioPhone Next की लॉन्च का खुलासा किया है.Also Read - Infinix Smart 6: 5,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ सस्ता और दमदार स्मार्टफोन, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

JioPhone Next की लॉन्चिंग डिटेल

सुंदर पिचाई ने स्पष्ट किया है कि JioPhone Next भारतीय बाजार में दिवाली तक लॉन्च कर दिया जाएग. उन्होंने यह भी कि भारत में लोग फीचर फोन से स्मार्टफोन में शिफ्ट हो रहे हैं और ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर ही JioPhone Next का निर्माण किया गया है. पिचाई ने यह भी कहा कि यह स्मार्टफोन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक मजबूत नींव डालेगा और 3 से 5 साल के भीतर आपको इसके बड़े प्रभाव दिखाई देंगे. हालांकि, सुंदर पिचाई ने भी JioPhone Next की लॉन्च डेट क्लियर नहीं की है. लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन 4 नवंबर को दिवाली वाले दिन सेल के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा.

बता दें कि हाल ही में Reliance Jio ने पहली बार आधिकारिक तौर एक वीडियो के माध्यम से अपकमिंग स्मार्टफोन JioPhone Next की कुछ फीचर्स का खुलासा किया था. इसमें स्मार्टफोन की इमेज के साथ ही कुछ फीचर्स भी बताए गए थे. यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसे 'Pragati' ओएस पर पेश किया जाएगा. Pragati ओएस एंड्राइड द्वारा डेवलप किया गया है और इसे खास तौर पर भारतीय मार्केट के लिए डेवलप किया गया है.