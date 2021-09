JioPhone Next का यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कंपनी ने इस सस्ते 4G स्मार्टफोन को अपनी 44वीं AGM 2021 में पेश किया ​था. साथ ही घोषणा की थी कि इस स्मार्टफोन को गणेश चतुर्थी वाले दिन यानि 10 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा. यह स्मार्टफोन 10 सितंबर से बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. JioPhone Next की खासियत है ​कि यह दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा और Reliance ने इसे Google के साथ मिलकर बनाया है. वैसे कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस स्मार्टफोन की कीमत या फीचर्स को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया है. लेकिन लीक्स के माध्यम से इससे जुड़ी कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं.Also Read - Realme 8i भारत में हुआ लॉन्च, मिलेगी 5000mAh की बैटरी और 120Hz डिस्प्ले, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

JioPhone Next की कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

अब तक सामने आई लीक्स के अनुसार कंपनी JioPhone Next को बाजार में 3,500 रुपये की कीमत में लॉन्च करने वाली है. यह दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा और इसके माध्यम से कंपनी 2G स्मार्टफोन यूजर्स को 4G पर स्विच करने की प्लानिंग कर रही है. एक रिपोर्ट के अनुसार इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए यूजर्स को इसकी कीमत का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा ही चुकाना होगा. यूजर्स इसे मात्र 500 रुपये देकर घर ले जा सकते हैं. Also Read - Realme 8s 5G: भारत में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

JioPhone Next में मिलेंगे कमाल के फीचर्स

JioPhone Next के फीचर्स अभी आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस अर्फोडेबल स्मार्टफोन में यूजर्स को कई उपयोगी और खास फीचर्स की सुविधा मिलेगी. इस स्मार्टफोन को Google के साथ मिलकर बनाया गया है और इसलिए इसमें Google के सभी ऐप्स प्रीलोडेड होंगे. इसके अलावा 5.5 इंच की एचडी डिस्प्ले मिल सकती है और यह क्वालकॉम QM215 प्रोसेसर पर पेश हो सकता है. Also Read - Vodafone Idea यूजर्स के लिए बुरी खबर, इन प्लान्स के साथ अब मिलेगा 50 प्रतिशत कम डाटा

​लीक्स के अनुसार JioPhone Next को दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा. इसमें 2GB + 16GB मॉडल और 3GB + 32GB मॉडल शामिल होगा. इसमें फोटोग्राफी के लिए 13MP का सिंगल रियर कैमरा दिया जा सकता है. जबकि फोन का फ्रंट कैमरा 8MP का हो सकता है. पावर बैकअप के लिए इसमें 2,500mAh की बैटरी उपलब्ध हो सकती है. कनेक्टिविटी के लिए इस अल्ट्रा अर्फोडेबल स्मार्टफोन में आपको ड्यूल सिम सपोर्ट, ब्लूटूथ 4.2 और जीपीएस जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं.