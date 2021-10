JioPhone Next Launched in India: JioPhone Next को Reliance Jio ने अपनी 44वीं एजीएम के पेश किया था और इसके बाद से ही यूजर्स इस स्मार्टफोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि JioPhone Next भारत में दिवाली से पहले लॉन्च किया जाएगा. वहीं अब सुंदर पिचाई ने एक और पोस्ट शेयर किया है जिसमें JioPhone Next के खास फीचर्स के साथ इसकी कीमत के बारे में जानकारी दी गई है. यूजर्स को यह जानकर खुशी होगी कि इस स्मार्टफोन की उपलब्धता को लेकर भी डिटेल सामने आ गई है..Also Read - Honor ने लॉन्च किए दो 5G स्मार्टफोन Honor X30 Max और Honor X30i, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

JioPhone Next की बात करें तो यह एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, जिसे Reliance और Google ने मिलकर डेवलप किया है. यह स्मार्टफोन भारत में दिवाली पर सेल के लिए उपलब्ध होगा और सेल से पहले इसकी कीमत का खुलासा कर दिया गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.

JioPhone Next: कीमत

JioPhone Next स्मार्टफोन को यूजर्स बिना फाइनेंसिंग के 6,499 रुपये में खरीद सकेंगे. लेकिन यदि आप इसे फाइनेंसिंग विकल्प के साथ खरीदते हैं तो आपको मासिक 1,999 रुपये की ईएमआई देनी होगी. कंपनी ने स्मार्टफोन के साथ कई ईएमआई विकल्प को पेश किया है. इसमें Always-on plan, Large Plan, XL Plan और XXL Plan शामिल हैं.

Always-on plan: इस प्लान में यूजर्स JioPhone Next स्मार्टफोन को 18 या 24 महीने की ईएमआई के रि—पेमेंट विकल्प को चुन सकते हैं. यदि आप 24 महीने का प्लान सिलेक्ट करते हैं तो आपको हर महीने 300 रुपये की पेमेंट करनी होगी. वहीं 18 महीने का प्लान लेने पर हर महीने 350 रुपये पे करने होंगे. इस प्लान के साथ यूजर्स को 100 मिनट का मंथली टॉकटाइम और 5GB डाटा भी मिलेगा.

Large Plan: अगर आप Large Plan का चयन करते हैं तो इसमें आपको 24 महीने के ईएमआई विकल्प पर हर महीने 450 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि 18 महीने वाले प्लान में 500 रुपये की ईएमआई देनी होगी. इस प्लान के साथ 1.5GB डेली डाटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी मिलेगी.

XL Plan: इस प्लान में भी 24 महीने और 18 महीने का ईएमआई विकल्प दिया गया है. 24 महीने वाले विकल्प में आपको मासिक 500 रुपये भुगतान करने होंगे. जबकि 18 महीने वाले विकल्प में 550 रुपये हर महीने पेमेंट करनी होगी. इसमें यूजर्स को डेली 2GB डाटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा मिलेगी.

XXL Plan: कंपनी के चौथे और आखिरी प्लान की बात करें तो इसमें 24 महीने वाले विकल्प में प्रति माह 550 रुपये की ईएमआई जाएगी. वहीं 18 महीने वाले विकल्प में आपको हर महीने 600 रुपये देने होंगे. प्लान के साथ 2.5GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ मिलेगा.

कहां से खरीदें JioPhone Next स्मार्टफोन

कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है JioPhone Next स्मार्टफोन 4 नवंबर को सेल के लिए आएगा. यूजर्स इसे अपने नजदीकी Jio Mart digital रिटेलर या कंपनी की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. जो ​कि कंपनी की वेबसाइट और WhatsApp के माध्यम से भी किया जा सकता है. WhatsApp से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ‘7018270182’ इस नंबर पर ‘Hi’ लिखकर भेजना होगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेसर पूरा होने के बाद आपको कंफर्मेशन का मैसेज और फिर आप अपने नजदीकी JioMart retailer के पास जाकर JioPhone Next खरीद सकते हैं.