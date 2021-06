पिछले काफी समय से चर्चा है कि Jio दुनिया को सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए कंपनी ने पिछले दिनों Google के साथ एक समझौता किया था. इस समझौते के तहत दोनों कंपनियों ने मिलकर सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी घोषणा कंपनी आज अपनी सलाना कॉन्फ्रेंस Reliance AGM 2021 में की है. इस स्मार्टफोन को JioPhone Next नाम से भारत में पेश किया जाएगा. हालांकि, अभी कंपनी ने केवल इस स्मार्टफोन से पर्दा उठाया है. इसकी कीमत के लिए आपको लॉन्च का इंतजार करना होगा. Also Read - Realme Smart TV 32 इंच के साथ Realme Buds Q2 भारत में लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक सबकुछ

इस दिन लॉन्च होगा JioPhone Next

कंपनी ने JioPhone Next की घोषणा के साथ ही स्पष्ट किया है कि इस स्मार्टफोन को आधिकारिक तौर पर गर्णेश चतुर्थी के दिन यानि 10 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च के दौरान ही कंपनी इसकी कीमत का भी खुलासा करेगी. लॉन्च के साथ ही इसे सेल के लिए भी उपलब्ध करा दिया जाएगा.

​JioPhone Next में मिलेंगे कई खास फीचर्स

JioPhone Next को दुनिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन कहा जा रहा है. इस स्मार्टफोन को Google और Jio ने मिलकर तैयार किया है. दोनों कंपनियों के लिए इस स्मार्टफोन के लिए पिछले साल एक समझौता ​हुआ था. इस स्मार्टफोन में यूजर्स को Google सर्विसेज का लाभ मिलेगा. साथ ही समय-समय पर एंड्राइड अपडेट भी मिलेगा. लॉन्च के दौरान इस स्मार्टफोन की पिक्चर भी शेयर की थी जिसमें इसे ब्लू और ब्लैक वेरिएंट में दिखाया गया.

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ​JioPhone Next एक फुली फीचर्ड स्मार्टफोन है जिसमें यूजर्स को हर उपयोगी फीचर की सुविधा मिलेगी. यह भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है. इसमें बेहतरीन कैमरा और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट भी दिया गया है. साथ ही इस स्मार्टफोन में ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर भी मौजूद है.