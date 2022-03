Reliance Jio और Google की पार्टनरशिप के तहत पिछले साल बाजार में कम कीमत वाला JioPhone Next एंड्राइड स्मार्टफोन लॉन्च किया था. इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने के पीछे कंपनी का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को फीचर फोन से एंड्राइड फोन पर मूव करना है. JioPhone Next को लॉन्च के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सेल (Cheapest Smartphone) के लिए उपलब्ध कराया गया था और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी था. (JioPhone Next Price) वहीं अब यूजर्स के लिए खुशखबरी है​कि यह स्मार्टफोन अब आपके नजदीकी रिटेल स्टोर्स पर भी सेल के लिए उपलब्ध हो गया है. आइए जानते हैं JioPhone Next के बारे में सबकुछ.Also Read - 8GB रैम और 120Hz डिस्प्ले वाले Asus 8z स्मार्टफोन की पहली सेल आज, यहां जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

JioPhone Next की कीमत

JioPhone Next स्मार्टफोन की कीमत 6,499 रुपये है और यह भारत में उपलब्ध होने वाला मोस्ट अफोर्डेबल 4G स्मार्टफोन है. सबसे अच्छी बात है कि अब आपको इसे खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है.

JioPhone Next की उपलब्धता

यूजर्स को यह जानकर खुशी होगी कि अब JioPhone Next स्मार्टफोन को ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन स्टोर्स पर भी सेल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. आप बिना किसी र​जिस्ट्रेशन के ही अब अपने नजदीकी रिटेल स्टोर्स पर जाकर JioPhone Next खरीद सकते हैं.

JioPhone Next के स्पेसिफिकेशन्स

JioPhone Next के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 5.45 इंच की एचडी डिस्प्ले दी गई है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से कोटेड है. यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon QM 215 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 32GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है.

इस स्मार्टफोन को Jio और Google की साझेदारी से बनाया गया है. इसलिए यूजर्स को इसमें Jio और Google के प्रीलोडेड ऐप्स की सुविधा मिलेगी. यह स्मार्टफोन Pragati OS पर काम करता है और इसमें ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है. JioPhone Next में फोटोग्राफी के लिए 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. पावर बैकअप के लिए इसमें 3500mAh की बैटरी दी गई है.