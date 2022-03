JioPhone Next Holi Offer: देशभर में होली की धूम देखी जा सकती है और इस रंगों भरे त्योहार में कई जगह सेल का भी आयोजन किया गया है. ऐसे में लोकप्रिय कंपनी Reliance Jio भी अपने यूजर्स के होली के लिए मौके पर एक बेहद ही खास डील लेकर आई है. इस डील के तहत आप कंपनी सबसे किफायती स्मार्टफोन JioPhone Next को बेहद ही कम कीमत में घर ले जा सकते है. (JioPhone Next Price in India) आइए जानते हैं JioPhone Next पर मिलने वाले डिस्काउंट व ऑफर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Holi 2022: दिल्ली-एनसीआर के पास की इन 5 जगहों पर खेलें होली, दूर-दूर से आते हैं लोग

JioPhone Next पर उठाएं ऑफर्स का लाभ

JioPhone Next कंपनी का सबसे किफायती स्मार्टफोन है और इसकी कीमत 6,499 रुपये है. लेकिन आप इसे मात्र 1,999 रुपये में खरीद सकते हैं. बाकी की रकम का भुगतान आप 18 से 24 महीनों की ईएमआई के जरिए कर सकते हैं. बता दें कि JioPhone Next खरीदने के लिए आपको 1,999 रुपये के साथ ही 500 रुपये की प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी. जिसके बाद आप केवल 2,500 रुपये में इस फोन को खरीद सकेंगे. Also Read - Corona Vaccination For Children: 12-14 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

JioPhone Next के साथ मिलेंगे ये प्लान

Always-on plan: इस प्लान में यूजर्स JioPhone Next स्मार्टफोन को 18 या 24 महीने की ईएमआई के रि—पेमेंट विकल्प को चुन सकते हैं. यदि आप 24 महीने का प्लान सिलेक्ट करते हैं तो आपको हर महीने 300 रुपये की पेमेंट करनी होगी. वहीं 18 महीने का प्लान लेने पर हर महीने 350 रुपये पे करने होंगे. इस प्लान के साथ यूजर्स को 100 मिनट का मंथली टॉकटाइम और 5GB डाटा भी मिलेगा. Also Read - अब Smartwatch में देख सकेंगे लाइव क्रिकेट स्कोर, भारत में लॉन्च हुई boAt Wave Pro 47, कई खास फीचर्स से है लैस

Large Plan: अगर आप Large Plan का चयन करते हैं तो इसमें आपको 24 महीने के ईएमआई विकल्प पर हर महीने 450 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि 18 महीने वाले प्लान में 500 रुपये की ईएमआई देनी होगी. इस प्लान के साथ 1.5GB डेली डाटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी मिलेगी.

XL Plan: इस प्लान में भी 24 महीने और 18 महीने का ईएमआई विकल्प दिया गया है. 24 महीने वाले विकल्प में आपको मासिक 500 रुपये भुगतान करने होंगे. जबकि 18 महीने वाले विकल्प में 550 रुपये हर महीने पेमेंट करनी होगी. इसमें यूजर्स को डेली 2GB डाटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा मिलेगी.

XXL Plan: कंपनी के चौथे और आखिरी प्लान की बात करें तो इसमें 24 महीने वाले विकल्प में प्रति माह 550 रुपये की ईएमआई जाएगी. वहीं 18 महीने वाले विकल्प में आपको हर महीने 600 रुपये देने होंगे. प्लान के साथ 2.5GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ मिलेगा.