JioPhone Next को हाल ही में बाजार में लॉन्च किया गया है और यह एक ऐसा स्मार्टफोन है ​जो कि (JioPhone Next Price in India) लॉन्च से पहले ही यूजर्स के बीच चर्चा में था. क्योंकि इस स्मार्टफोन को Reliance Jio और Google ने मिलकर डेवलप किया है. साथ ही यह कंपनी का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन है. (Jio-Google) इस स्मार्टफोन की खासियत है कि यह Pragati OS पर काम करता है जिसे खासतौर पर भारतीय बाजार के लिए ही पेश किया गया है. JioPhone Next में यूजर्स को कई शानदार फीचर्स (JioPhone EMI Plans) और प्रीलोडेड ऐप्स की सुविधा मिलेगी. यह स्मार्टफोन भारत में 4 नवंबर से सेल के लिए उपलब्ध हो गया था. लेकिन इसे खरीदने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. इसके बाद ही आप JioPhone Next को स्टोर से जाकर खरीद सकेंगे. अगर आप JioPhone Next को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि कंपनी ने इसे बिना रजिस्ट्रेशन के भी उपलब्ध करा दिया है.Also Read - Free Fire Redeem Codes 25 November 2021: आज मिल रहे हैं कई शानदार रिवॉर्ड्स, जानें कैसे करें प्राप्त

बिना रजिस्ट्रेशन के खरीदने का तरीका

JioPhone Next को खरीदने के लिए अब यूजर्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. अब आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी इस स्मार्टफोन को घर ले जा सकते हैं. इसके लिए आपको Reliance Digital के ऑनलाइन स्टोर पर जाना होगा. जहां JioPhone Next लिस्टेड है और इसे अन्य स्मार्टफोन की तरह बिना रजिस्ट्रेशन के खरीद सकते हैं. इस स्मार्टफोन की कीमत 6,499 रुपये है और इसे ब्लू व ब्लैक दो कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. Also Read - Redmi Note 11 4G स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

मिलेगा 10% डिस्काउंट

बता दें कि शुरुआत में JioPhone Next स्मार्टफोन केवल रजिस्ट्रेशन के बाद ही उपलब्ध होता था. इसके लिए यूजर्स को कंपनी की वेबसाइट या WhatsApp के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था. इसके बाद ही आप जियो स्टोर पर जाकर अपना डिवाइस पिक कर सकते थे. लेकिन अब कंपनी ने इस झंझट को खत्म कर दिया हैं. इतना ही नहीं, स्मार्टफोन के साथ यूजर्स 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं. यह डिस्काउंट Yes Bank Credit Card से पेमेंट करने पर मिलेगा. इसके अलावा यदि आप American Express Cards के माध्यम से स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा. Also Read - Vodafone Idea यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, कंपनी हर महीने देगी 2GB फ्री डाटा, जानिए डिटेल