JioPhone Next का यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसकी मुख्य वजह है कि ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा. जिसे Reliance Jio ने Google की साझेदारी के साथ डेवलप किया है. JioPhone Next को Reliance Jio की 44वीं एजीएम में पेश किया गया था. लेकिन कंपनी ने इसकी कीमत और फीचर्स से पर्दा नहीं उठाया था. हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया था JioPhone Next पहली बार 10 सितंबर पर सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसके लिए यूजर्स को प्री—बुकिंग करनी होगी और खास बात है​ कि यूजर्स केवल 10 प्रतिशत कीमत देकर इसे बुक कर सकेंगे. इसके लिए कंपनी ने SBI समेत 5 बैंकों से समझौता किया है.Also Read - Free Fire Redeem Codes 31 August: इन कोड्स को करें रिडीम और पाएं कई रिवॉर्ड्स

पिछले दिनों सामने आई एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि Reliance Jio ने अगले 6 महीने में 5 करोड़ JioPhone Next बिक्री का लक्ष्स रखा है. कंपनी का पूरा फोकस 25 करोड़ 2G फीचर फोन ग्राहकों को 4G स्मार्टफोन की तरफ शिफ्ट करना है. इसलिए कंपनी ने सबसे सस्ता स्मार्टफोन बाजार में उतारा है. Also Read - Airtel यूजर्स को केवल 5 रुपये में मिल रहा है 1GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ, जानिए पूरी डिटेल

JioPhone Next: संभावित कीमत

JioPhone Next को लेकर अब तक सामने आई लीक्स के अनुसार इसकी कीमत 5,000 रुपये से कम होगी. वहीं कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इसके बेस वेरिएंट को बाजार में 3,500 रुपये की कीमत में लॉन्च किया जाएगा. यह भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे 4G स्मार्टफोन होगा. आधिकारिक तौर पर यह स्मार्टफोन 10 सितंबर को लॉन्च होगा लेकिन इससे पहले कंपनी इसे कल यानि 1 सितंबर से प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध करा सकती है. Also Read - Vivo X70 सीरीज दमदार फीचर्स के साथ 9 सितंबर को होगी लॉन्च, जानिए संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स