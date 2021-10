JioPhone Next को लेकर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर जून (4G Smartphone) में घोषणा की थी, जिसके बाद से यूजर्स इसके लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं. पहले यह स्मार्टफोन 10 सितंबर (JioPhone Next Price in India) को लॉन्च किया जाना था. लेकिन चिप की कमी कारण इसके लॉन्च को टाल दिया गया. (Reliance Jio-Google) कंपनी ने पिछले महीने कहा था कि ‘अतिरिक्त समय वर्तमान में ग्लोबल सेमीकंडक्टर की कमी को कम करने में मदद करेगा.’ साथ ही यह भी संकेत दिया था कि JioPhone Next दिवाली से पहले लॉन्च कर दिया जाएगा. ऐसे में उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन JioPhone Next को लेकर घोषणा कर सकती है. आइए लॉन्च से पहले जाने इसके बारे में सबकुछ.Also Read - Samsung W22 5G Foldable Phone: iPhone को टक्कर देगा Samsung का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन, जानिए क्या है इसमें खास

JioPhone Next: संभावित कीमत

JioPhone Next को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार यह भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा. इसे बाजार में 3,499 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं किया है.

JioPhone Next: संभावित स्पेसिफिकेशन्स

JioPhone Next को कंपनी ने जून में पेश किया था. लेकिन इसकी कीमत या फीचर्स के बारे में जानकारी शेयर नहीं की थी. हालांकि, यह स्पष्ट है कि इसमें यूजर्स को Google Play के साथ ही कई प्रीलोडेड ऐप्स मिलेंगे. साथ ही फोन में लेटेस्ट एंड्राइड रिलीज और सिक्योरिटी अपडेट्स भी प्राप्त होंगे. इस स्मार्टफोन में एचडीआर मोड के साथ सिंगल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. साथ ही Google Assistant सपोर्ट ​भी दिया जाएगा. जिसकी मदद से यूजर्स वॉयस कमांड का उपयोग कर लाइव क्रिकेट स्कोर्स, वेद अपडेट आदि चेक कर सकते हैं. इसके अलावा फोन में म्यूजिक के लिए Jio Saavn ऐप और बैलेंस चेक करने के लिए MyJio app प्रीलोडेड होंगे. फोन में 5.5 इंच की डिस्प्ले दी जा सकती है और यह Qualcomm QM215 चिपसेट पर पेश होगा. पावर बैकअप के लिए इसमें 2,500mAh की बैटरी मिलेगी.