JioPhone Next का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए खुशखबरी है कि यह स्मार्टफोन अब सेल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. आप इसे अपनी नजदीकी रिटेल स्टोर पर जाकर (JioPhone Next Sale) खरीद सकते हैं. लेकिन बता दें कि JioPhone Next खरीदने के लिए आपको सबसे पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन की सुविधा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है. इसके अलावा WhatsApp के माध्यम से रजिस्ट्रेशन (JioPhone Next Price in India) किया जा सकता है. आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और स्मार्टफोन पर मिलने वाले ईएमआई विकल्प के बारे में.

JioPhone Next: कीमत और सेल डिटेल

JioPhone Next को बाजार में 6,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है और इसके ईजी ईएमआई विकल्प के साथ खरीदा जा सकता है. इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने नजदीकी रिटेल स्टोर से जाकर इस स्मार्टफोन को खरीद सकेंगे.

JioPhone Next: रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस

JioPhone Next के लिए यूजर्स को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विकल्प दिया गया है. इसके अलावा आप चाहें तो WhatsApp से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते है. इसके लिए आपको सबसे पहले 7018270182 नंबर सेव करना होगा और फिर 'Hi' लिखकर मैसेज करना होगा. मैसेज भेजते ही आपके पास स्मार्टफोन की सेल से जुड़ी डिटेल आ जाएगी. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप अपने नजदीकी रिटेल स्टोर से स्मार्टफोन खरीद सकेंगे.

JioPhone Next: मिलेंगे ये प्लान

इस स्मार्टफोन को यूजर्स बिना फाइनेंसिंग के 6,499 रुपये में खरीद सकते हैं. लेकिन यदि आप इसे फाइनेंसिंग विकल्प के साथ खरीदते हैं तो आपको मासिक 1,999 रुपये की ईएमआई देनी होगी. कंपनी ने स्मार्टफोन के साथ कई ईएमआई विकल्प को पेश किया है. इसमें Always-on plan, Large Plan, XL Plan और XXL Plan शामिल हैं.

Always-on plan: इस प्लान में यूजर्स JioPhone Next स्मार्टफोन को 18 या 24 महीने की ईएमआई के रि—पेमेंट विकल्प को चुन सकते हैं. यदि आप 24 महीने का प्लान सिलेक्ट करते हैं तो आपको हर महीने 300 रुपये की पेमेंट करनी होगी. वहीं 18 महीने का प्लान लेने पर हर महीने 350 रुपये पे करने होंगे. इस प्लान के साथ यूजर्स को 100 मिनट का मंथली टॉकटाइम और 5GB डाटा भी मिलेगा.

Large Plan: अगर आप Large Plan का चयन करते हैं तो इसमें आपको 24 महीने के ईएमआई विकल्प पर हर महीने 450 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि 18 महीने वाले प्लान में 500 रुपये की ईएमआई देनी होगी. इस प्लान के साथ 1.5GB डेली डाटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी मिलेगी.

XL Plan: इस प्लान में भी 24 महीने और 18 महीने का ईएमआई विकल्प दिया गया है. 24 महीने वाले विकल्प में आपको मासिक 500 रुपये भुगतान करने होंगे. जबकि 18 महीने वाले विकल्प में 550 रुपये हर महीने पेमेंट करनी होगी. इसमें यूजर्स को डेली 2GB डाटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा मिलेगी.

XXL Plan: कंपनी के चौथे और आखिरी प्लान की बात करें तो इसमें 24 महीने वाले विकल्प में प्रति माह 550 रुपये की ईएमआई जाएगी. वहीं 18 महीने वाले विकल्प में आपको हर महीने 600 रुपये देने होंगे. प्लान के साथ 2.5GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ मिलेगा.