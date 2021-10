JioPhone Next स्मार्टफोन का यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस स्मार्टफोन को कंपनी ने पिछले दिनों आयोजित हुई अपनी 44वीं एजीएम में पेश किया था और 10 सितंबर को बाजार में उपलब्ध कराने वाली थी. लेकिन कुछ कारणों से कंपनी ने JioPhone Next के लॉन्च को टाल दिया और इसे दिवाली के आस-पास लॉन्च करने की बात कहीं. वहीं अब कंपनी ने खुलासा कर दिया है JioPhone Next दिवाली वाले दिन यानि 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा. वहीं लॉन्च से पहले ही इस स्मार्टफोन के कुछ खास फीचर्स की जानकारी सामने आ गई है. आइए जानते हैं JioPhone Next में क्या होगा खास?Also Read - Free Fire Redeem Codes 26 October 2021: आज मिल रहे हैं कई धमाकेदार रिवॉर्ड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

JioPhone Next के संभावित फीचर्स

सामने आई रिपोर्ट के अनुसार JioPhone Next स्मार्टफोन को Pragati OS पर पेश किया जाएगा जो कि एंड्राइड पर आधारित है और इसे खास तौर पर भारतीय यूजर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है. कंपनी का दावा है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ही लंबी बैटरी क्षमता प्रदान करने में सक्षम है. यह Jio का पहला स्मार्टफोन है जिसे आंध्र प्रदेश के तिरूपति में असेम्बल किया गया है. खास बात है कि JioPhone Next में ऑटे​मेटिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलेगा.

JioPhone Next को लेकर सामने आई रिपोर्ट के अनुसार इस स्मार्टफोन में माइक्रो यूएसबी पोर्ट, कैपेसिटिव टच बटन दिए गए हैं. साथ ही कैप्सूल शेप्ड में रियर कैमरा मॉड्यूल मौजूद है. फोन में यूजर्स को 13MP का सिंगल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. जो कि फ्लैश सेंसर के साथ आएगा. कैमरा फीचर्स के तौर पर पोट्रेट मोड, नाइट मोड प्रीलोडेड कस्टम इंडिया ऑग्मेंटेड रियलिटी फिल्टर्स मिलेंगे. फोन का सेल्फी कैमरा भी फ्लैश सपोर्ट के साथ आएगा.