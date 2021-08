Reliance Jio ने पिछले दिनों अपनी 44वीं ‘Reliance AGM 2021’ में अपने एंट्री लेवल एंड्राइड स्मार्टफोन JioPhone Next से पर्दा उठाया था. इस स्मार्टफोन को कंपनी ने Google के साथ हुए समझौते के तहत लॉन्च किया है. इस फोन की घोषणा के साथ ही कंपनी ने इसके डिजाइन का भी खुलासा कर दिया था. साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि सबसे सस्ता एंड्राइड स्मार्टफोन JioPhone Next भारत में 10 सितंबर को दस्तक देगा. हालांकि, आधिकारिक तौर पर इसके फीचर्स का खुलासा नहीं किया गया. लेकिन अब इसके लॉन्च में जहां कुछ ही दिन बाकी हैं, वहीं इसके कुछ खास फीचर्स का खुलासा किया गया है.Also Read - Samsung ने आलिया भट्ट को बताया, भारत में कब लॉन्च होंगे Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3

XDA Developers की रिपोर्ट के अनुसार JioPhone Next केवल भारत का ही नहीं, बल्कि ग्लोबली सबसे सस्ता एंड्राइड स्मार्टफोन होगा. इसे एंड्राइड 11 गो एडिशन पर पेश किया जा सकता है और इसमें यूजर्स को एचडी+ डिस्प्ले मिलेगी. साथ ही फोटोग्राफी के लिए इसमें सिंगल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. सामने आई रिपोर्ट के अनुसार इसमें ​720 x 1,440 पिक्स्ल स्क्रीन रेजोल्यूशन दिया जा सकता है. यह Qualcomm QM215 चिपसेट पर पेश होगा. इसमें 64-bit, क्वाड कोर मोबाइल प्रोसेसर के साथ Qualcomm Adreno 308 GPU दिया जा सकता है. इस स्मार्टफोन की कीमत 4,000 रुपये से कम हो सकती है.

इस फोन को लो एंड डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा और इसमें यूजर्स को built-in Qualcomm Snapdragon X5 LTE modem दिया जा सकता है. जबकि कनेक्टिविटी फीचर्स के तौर पर JioPhone Next में ब्लूटूथ 4.1, जीपीएस, 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग और LPDDR3 RAM दी जा सकती है. रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि एंट्री लेवल एंड्राइड स्मार्टफोन JioPhone Next में फोटोग्राफी के लिए 13MP का रियर कैमरा दिया जा सकता है. जबकि सेल्फी के लिए इसमें यूजर्स को 8MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. इतना ही नहीं, फोन में प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स भी मिलेंगे. इसके अलावा Snapchat इंटीग्रेशन के साथ ही प्री-इंस्टॉल्ड Google Camera Go भी मिलेगा.