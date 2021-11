JioPhone Next Top 5 Features: JioPhone Next का यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वहीं कंपनी ने यूजर्स को दिवाली का तोहफा देते हुए इस स्मार्टफोन को फाइनली लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही यह स्पष्ट कर दिया है कि ये स्मार्टफोन दिवाली पर सेल के लिए उपलब्ध होगा. (Low Budget Smartphone) इसे बाजार में सस्ते 4G स्मार्टफोन (4G Smartphone in India) के तौर पर लॉन्च किया गया है और (JioPhone Next Price in India) इसमें यूजर्स को कई खास फीचर्स मिलेंगे. JioPhone Next की कीमत 6,499 रुपये है और इस कीमत में इसे कई स्मार्टफोन से टक्कर मिल (JioPhone Next Booking) सकती है. लेकिन कई मामलों ये JioPhone Next अन्य स्मार्टफोन की तुलना में काफी अलग है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी 5 बड़ी बातें जो बनाती है इसे खास.Also Read - 48MP ​कैमरे के साथ लॉन्च हुआ कम कीमत वाला Tecno Camon 18i स्मार्टफोन, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक सबकुछ

Made in India: आजकल यूजर्स के बीच मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का काफी क्रेज है और इसमें JioPhone Next आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है. Jio Phone Next चाइनीज स्मार्टफोन को टक्कर दे सकता है. इस स्मार्टफोन को आंध्र प्रदेश में स्थित फैक्ट्री में डेवलप दिया गया है. Also Read - Nokia T20 Tablet: Nokia ने भारत में लॉन्च किया अपना पहला टैबलेट, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

PragatiOS: JioPhone Next ऐसा पहला स्मार्टफोन है जिसे PragatiOS पर पेश किया गया है. इस ओएस Google के साथ डेवलप किया गया है और खासतौर पर भारत के लिए बनाया गया है. इस ओएस में हैंड्स फ्री कंट्रोल के लिए वॉयस ​असिस्टेंट की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा ट्रांसलेट फीचर मौजूद है जिसकी मदद से अपनी पसंदीदा भाषा में ट्रांसलेशन किया जा सकता है. Also Read - Garena Free Fire Redeem Codes 1 November 2021: पाएं शानदार रिवॉर्ड्स और मिनटों में जीतें गेम

Design: JioPhone Next स्मार्टफोन डिजाइन के मामले में आकर्षक है. इसमें नेविगेशन के लिए आपको ऑनस्क्रीन बटन मिलेगा. इसके बैक पैनल में कैमरा सेटअप और Jio लोगो के साथ ही लाउड स्पीकर दिया गया है. फोन का बैक टेक्स्चर्ड पैटर्न फिनिश के साथ आता है. वहीं राइट पैनल में वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिया गया है.

Camera: JioPhone Next में आपको सिंगल 13MP का रियर कैमरा दिया गया है. बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए इसमें नाइट मोड, पोट्रेट मोड और एचडीआर मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके साथ ही आपको एलईडी फ्लैश मिलेगा. सबसे खास बात है कि कंपनी ने सेल्फी यूजर्स के लिए इसमें 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. जो कई तरह के फिल्टर्स के साथ आता है.

Google Apps: JioPhone Next को Jio और Google ने मिलकर डेवलप किया है. इस स्मार्टफोन में यूजर्स को Google के प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलेगा. इसमें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही सिक्योरिटी पैच भी मिलेंगे. साथ ही प्री-इंस्टॉल्ड Jio ऐप्स की भी सुविधा मिलेगी.