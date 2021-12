JioPhone Next vs Samsung Galaxy A03 Core: अगर आप कम कीमत का स्मार्टफोन (JioPhone Next Price in India) खरीदना चाहते हैं तो आपको बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मिल जाएंगे. (Reliance Jio) लेकिन स्मार्टफोन खरीदते समय कम कीमत के (Entry Level Smartphone) साथ ही फीचर्स भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं. (Samsung Galaxy A03 Core Price in India) क्योंकि स्मार्टफोन में यूजर को सुविधा के अनुसार लगभग सभी फीचर्स होने जरूरी हैं. पिछले दिनों ही Reliance Jio ने बाजार में JioPhone Next को लॉन्च किया था जो कि कई शानदार फीचर्स से लैस है. वहीं अब JioPhone Next को टक्कर देने के लिए Samsung ने अपना नया स्मार्टफोन Samsung Galaxy A03 Core बाजार में उतारा है. आइए जानते हैं खरीददारी के लिए इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है.Also Read - Flipkart Mobile Bonanza Sale: iPhone 12 Mini से लेकर Poco M3 Pro 5G तक इन स्मार्टफोन पर मिलेगा जबरदस्त डिस्काउंट

JioPhone Next vs Samsung Galaxy A03 Core: कीमत

JioPhone Next स्मार्टफोन की बात करें तो इसे बाजार में 6,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. लेकिन यूजर्स इसे 305.93 रुपये की मासिक ईएमआई के साथ खरीद सकते हैं. ईएमआई पर स्मार्टफोन खरीदने वाले यूजर्स को अलग से रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ईएमआई की कीमत में ही रिचार्ज प्लान मिलेगा. Samsung Galaxy A03 Core स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में 7,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है.

JioPhone Next vs Samsung Galaxy A03 Core: डिस्प्ले और प्रोसेसर

Jio Phone Next की बात करें तो इसमें 5.45 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है जो कि 720×1,440 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आती है. फोन की स्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से कोटेड है. यह स्मार्टफोन कंपनी के ही Pragati OS पर काम करता है और इस ओएस को खासतौर पर भारतीय यूजर्स के लिए पेश किया गया है.

Samsung Galaxy A03 Core की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 720×1,600 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ 6.5 इंच की एचडी+ Infinity-V डिस्प्ले दी गई है. यह स्मार्टफोन octa-core Unisoc SC9836A प्रोसेसर से लैस है.

JioPhone Next vs Samsung Galaxy A03 Core: कैमरा

JioPhone Next में फोटोग्राफी के लिए 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. जबकि Samsung Galaxy A03 Core स्मार्टफोन में यूजर्स को 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

JioPhone Next vs Samsung Galaxy A03 Core: बैटरी

JioPhone Next स्मार्टफोन 3500mAh की बैटरी से लैस है. जबकि Samsung Galaxy A03 Core में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी. ऐसे में बैटरी के मामले में Samsung Galaxy A03 Core बेस्ट विकल्प हो सकता है.

JioPhone Next vs Samsung Galaxy A03 Core: निष्कर्ष

JioPhone Next की तुलना में Samsung Galaxy A03 Core की कीमत थोड़ी ज्यादा है. लेकिन Samsung Galaxy A03 Core में आपको दमदार बैटरी क्षमता मिलेगी. जबकि Jio Phone Next में कम बैटरी दी गई है. वहीं कैमरा सेगमेंट में Jio Phone Next ने बाजी मारी है.