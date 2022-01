Tecno POP 5 LTE स्मार्टफोन को हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है. (Tecno POP 5 LTE Price in India) एंट्री सेगमेंट के इस स्मार्टफोन में यूजर्स को कई शानदार फीचर्स की सुविधा मिलेगी. खास बात है कि यह फीचर्स और कीमत के मामले में JioPhone Next को भी कड़ी टक्कर दे सकता है. अगर आप एक एंट्री लेवल (Entry Level Smartphone) स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो JioPhone Next के अलावा Tecno POP 5 LTE भी देख सकते हैं. (JioPhone Next Price in India) इस स्मार्टफोन की मुख्य खासियत है कि यह 14 रीजनल भाषाओं को सपोर्ट करता है और इसमें कई शानदार फीचर्स मौजूद हैं. आइए जानते हैं Tecno POP 5 LTE और JioPhone Next में से कौनसा स्मार्टफोन बेहतर है.Also Read - OnePlus 9RT, OnePlus Buds Z2: आज भारत में होंगे लॉन्च, ऐसे देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम, जानें संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

JioPhone Next vs Tecno POP 5 LTE: कीमत

JioPhone Next की बात करें तो इस स्मार्टफोन को बाजार में 6,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. जबकि Tecno POP 5 LTE की कीमत मात्र 6,299 रुपये है और 16 जनवरी से सेल के लिए उपलब्ध होगा. कीमत के मामले में Tecno POP 5 LTE ने JioPhone Next से बाजी मार ली है. Also Read - Free Fire Redeem Codes 14 January 2022: फ्री में प्राप्त करें Elite Pass और Titian mark gun skins

JioPhone Next vs Tecno POP 5 LTE: कैमरा और बैटरी

JioPhone Next में 13MP का सिंगल रियर कैमरा दिया गया है. जबकि इसका फ्रंट कैमरा 8MP का है. वहीं Tecno POP 5 LTE में आपको ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 8MP का रियर कैमरा दिया गया है. वहीं फोन का फ्रंट कैमरा 5MP का है जो कि एलईडी फ्लैश के साथ आता है. पावर बैकअप के लिए JioPhone Next में 3500mAh की बैटरी दी गई है. जबकि Tecno POP 5 LTE में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी. Also Read - Amazon Great Republic Day Sale: 17 जनवरी को होगी शुरू, स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप पर मिलेगा शानदार डिस्काउंट

JioPhone Next vs Tecno POP 5 LTE: स्पेसिफिकेशन्स

Tecno POP 5 LTE में 6.52 इंच की डिस्प्ले दी गई है और इसमें 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज मौजूद है. यह Unisoc SC9863 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है. जिसकी मदद से 256GB तक का एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर किया जा सकता है. वहीं JioPhone Next स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें 5.45 इंच की डिस्प्ले दी गई है और यह quad-core Qualcomm 215 प्रोसेसर से लैस है. इसमें 2GB रैम के साथ 16GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 512GB तक का डाटा एक्सपेंड कर सकते हैं.