Jio rs 399 plans: Reliance Jio ने हाल में JioPostpaid Plus नाम से 5 नए पोस्‍टपेड प्‍लान लॉन्‍च किए हैं. इन नए प्लान्स में कंपनी डेटा और कॉलिंग के साथ नेटफ्लिक्स, ऐमजॉन प्राइम और डिज्नी+हॉटस्टार जैसे ऐप्‍स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रही है. JioPostpaid Plus प्‍लान 399 रुपये से शुरू होते हैं. वहीं, कंपनी प्रीपेड कस्‍टमर्स के लिए भी 399 रुपये का रिचार्ज प्‍लान ऑफर करती है. आइए आपको जियो के 399 रुपये वाले नए पोस्‍टपेड और प्रीपेड प्‍लान के बारे में बताते हैं. Also Read - Jio smartphone price: 5 हजार रुपये से कम में आ सकता है Jio का स्‍मार्टफोन, जानें डीटेल

JioPostPaid Plus rs 399 Plan (399 रुपये वाला जियोपोस्‍टपेड प्‍लस प्‍लान)

जियोपोस्‍टपेड प्‍लस के तहत आए 399 रुपये वाले प्‍लान में 75 जीबी हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और एसएमएस जैसे फायदे हैं. साथ ही नेटफ्लिक्स, ऐमजॉन प्राइम और डिज्नी+हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा. इसके अलावा कंपनी JioSaavn, JioCinema और JioTV का एक्‍सेस भी इस प्‍लान के साथ दे रही है. Also Read - जियो लाया ‘जियो पोस्टपेड प्लस’ प्लान, नेटफ्लिक्स से लेकर अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार सब मिलेगा फ्री

399 रुपये वाले इस पोस्‍टपेड प्‍लान में आपको 200 जीबी तक डेटा रोलओवर, फ्री इंटरनेशनल रोमिंग, ISD कॉल, सिम की फ्री होम डिलिवरी और प्रीमियम कॉल सेंटर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. Also Read - Reliance JioPostpaid Plus plans: Jio का नया धमाका, 5 नए पोस्‍टपेड प्‍लान लॉन्‍च, फ्री सर्विस के साथ बंपर डेटा

Jio rs 399 Prepaid Plan (300 रुपये वाला प्रीपेड रिचार्ज प्‍लान)

प्रीपेड यूजर्स के लिए भी जियो के 399 रुपये का रिचार्ज प्‍लान है. इसमें 56 दिन की वैलिडिटी के साथ रोज 1.5 जीबी डेटा, रोज 100 एमएमएस, जियो से जियो पर अनलिमिटेड कॉलिंग और जिया से अन्य नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 2000 मिनट्स मिलते हैं. इसके अलावा कंपनी इस रिचार्ज प्‍लान में ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रही है.