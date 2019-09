घरेलू मोबाइल ब्रांड कंपनी Jivi ने एंट्री लेवल स्मार्टफोन Jivi Xtreme 1 को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे भारतीय मार्केट में 3,699 रुपये की कीमत में पेश किया है। फोन की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो Jivi Xtreme 1 में 4.95-inch Full view 18:9 डिस्प्ले है। फोन में कंपनी Quad-Core processor दिया है जिसकी क्लॉक्ड स्पीड 1.3GHz है। फोन में इसके साथ 1जीबी रैम और 8जीबी स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 8.1 ओरियो बेस्ड एंड्रॉइड गो इंटरफेस पर ऑपरेट होता है। इसके अलावा फोन में 2,000mAh battery दी गई है।

Jivi Xtreme 1 के बैक में 5मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल रहा है। इसके अलावा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 2मेगापिक्सल का कैमरा है। फोन ड्यूल सिम सपोर्ट और USB OTG सपोर्ट के साथ आता है। आप फोन को 4G+4G dual कनेक्टिविटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।

इससे पहले कंपनी ने Xtreme सीरीज में Xtreme 3, Xtreme 3X और Xtreme 7 को मार्च में लॉन्च किया था। इनकी कीमत क्रमश: 4,499, 4,999 और 5,999 रुपये है। Jivi Xtreme 1 मार्केट में पहले से मौजूद Xtreme सीरीज में सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। Jivi Xtreme 1 एंड्रॉइड गो स्मार्टफोन है, जिसे 3,699 रुपये की कीमत में देशभर के रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है।

कंपनी ने Xtreme सीरीज को भारत में “Get more than you Xpect” की टैगलाइन के साथ लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि जिस रेंज में उसने यह फोन जिन फीचर्स के साथ लॉन्च किया है वैसा मार्केट में उपलब्ध कोई दूसरा स्मार्टफोन नहीं है। पॉकेट फ्रेंडली इस स्मार्टफोन को फुल व्यू डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है।