Kali365 Scam क्या है? जिसे लेकर FBI ने जारी किया बड़ा अलर्ट, हैकर्स के निशाने पर हैं ये यूजर्स!

Kali365 स्कैम हर तरफ चर्चा में है और इससे जुड़े खतरे को लेकर FBI ने भी लोगों को सचेत किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि Kali365 क्या है और किस तरह यूजर्स को अपना ​निशाना बना रहा है?

Written by: Renu Yadav
Published: June 17, 2026, 5:37 PM IST
Kali365 Scam क्या है? जिसे लेकर FBI ने जारी किया बड़ा अलर्ट, हैकर्स के निशाने पर हैं ये यूजर्स!
Kali365
  • जानिए क्या है ये Kali365?
  • FBI क्यों दे रहा यूजर्स को सावधान रहने की चेतावनी?
  • Kali365 से कैसे रहें सुरक्षित?

Kali365: सोचिए, आपने अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताया, न ही फोन पर आने वाला OTP किसी के साथ शेयर किया और फिर भी आपका अकाउंट हैक हो जाए! सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह कोई कहानी नहीं, बल्कि आजकल साइबर अपराधियों को एक नया तरीका है जो कि यूजर्स को परेशान कर रहा है. साइबर अपराधी एक ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे होने वाले खतरे को देखते हुए FBI ने लोगों को सचेत किया है. FBI ने आजकल चल रहे Kali365 नाम के एक नए साइबर टूल को लेकर चेतावनी जारी की है.

आखिर क्या है Kali365?

Kali365 की बात करें तो यह एक ‘Phishing-as-a-Service’ (PhaaS) प्लेटफॉर्म है’ आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा टूल है जो कि ऐसे साइबर अपराधियों को भी फिशिंग अटैक करने की सुविधा देता है जिनके पास तकनीक की जानकारी काफी कम होती है. बता दें कि यह प्लेटफॉर्म पहली बार अप्रैल 2026 में सामने आया और मुख्य रूप से Telegram के जरिए फैलाया गया.

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कैसे अटैक करता है Kali365?

आमतौर पर हैकर्स लोगों का पासवर्ड या OTP चुराने की कोशिश करते हैं और फिर उनके डिवाइस को हैक करते हैं. लेकिन Kali365 में ऐसा नहीं होता, बल्कि Kali365 का तरीका बिल्कुल अलग है. यह Microsoft 365 यूजर्स को नकली या भ्रामक ईमेल भेजता है, जिनमें किसी जरूरी दस्तावेज, क्लाउड सर्विस या ऑफिस नोटिफिकेशन का लालच दिया जाता है.

उस मेल में यूजर को एक कोड भी दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि वह मेल में दिए गए Microsoft के असली वेरिफिकेशन पेज जाकर उस कोड को दर्ज करें. चूंकि वेबसाइट असली होती है, इसलिए कई लोग धोखा खा जाते हैं. जैसे ही कोड दर्ज किया जाता है, हैकर को यूजर्स के अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है.

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किन यूजर्स को है सबसे ज्यादा खतरा?

बता दें कि Kali365 का खतरा खासतौर पर Microsoft 365 सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए और इनमें शामिल हैं:

  • Outlook ईमेल यूजर्स
  • OneDrive इस्तेमाल करने वाले लोग
  • Teams यूजर्स
  • कॉर्पोरेट और ऑफिस अकाउंट होल्डर्स
  • शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों के कर्मचारी

FBI ने बढ़ाई यूजर्स की चिंता!

Kali365 की सबसे बड़ी खासियत है कि यह कई मामलों में Multi-Factor Authentication (MFA) जैसी अतिरिक्त सुरक्षा परतों को भी दरकिनार कर सकता है. यही वजह है कि FBI ने भी इसे सबसे गंभीर साइबर खतरे बताया है.

Kali365 से कैसे रहें सुरक्षित?

  • Kali365 से बचने के लिए किसी भी अनजान ईमेल या मैसेज में मिले लिंक पर तुरंत क्लिक न करें.
  • बिना जरूरत किसी भी कोड को Microsoft या अन्य वेबसाइट पर दर्ज न करें.
  • अकाउंट की लॉगिन गतिविधियों पर जरूर नजर रखें.
  • अनजान लॉगिन दिखने पर तुरंत पासवर्ड बदल दें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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