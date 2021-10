Karwa Chauth 2021: महिलाओं के बीच करवा चौथ (Karwa Chauth Gift For Wife) का विशेष महत्व है और इस साल यह त्योहार 24 अक्टूबर को पड़ रहा है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिनभर निर्जला व्रत करती हैं. ऐसे में पति भी पत्नी को स्पेशल फील कराने के लिए इस दिन उन्हें उपहार देते हैं. करवा चौथ पर आजकल गिफ्ट (Best Smartphone) देने का काफी क्रेज भी है और ऐसे में अगर आप भी अपनी पत्नी को इस दिन गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बाजार में कई विकल्प मिलेंगे. लेकिन अगर आप टेक सेवी है तो उसके के लिए स्मार्टफोन बेस्ट विकल्प हो सकता है. सबसे खास बात है कि आपको बाजार (Budget Smartphone in India) में लगभग हर बजट में बेहतरीन स्मार्टफोन मिल जाएंगे. (Smartphone Under Rs 15000) यहां हम आपको 15,000 रुपये से कम कीमत वाले बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दे रहे हैं.Also Read - Hair Accessories For Karwa Chauth 2021: इस साल करवा चौथ पर ट्राई करें ये खूबसूरत हेयर एक्सेसरीज, दिखेंगी बेहद सुंदर

Redmi Note 10 Lite

कीमत: 13,999 रुपये

अगर आप अपनी पत्नी को एक दमदार बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन गिफ्ट करना चाहते हैं तो Redmi Note 10 Lite आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है. यह Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 5020mAh की बैटरी क्षमता दी गई है. इसमें 6.67 इंच की एचडी+ डिस्प्ले मौजूद है और यह एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित है. फोन में फोटोग्राफी के लिए 48MP का प्राइमरी सेंसर मिलेगा.

Samsung Galaxy M32

कीमत: 14,999 रुपये

करवा चौथ के मौके पर पत्नी को गिफ्ट देने के लिए आप Samsung Galaxy M32 स्मार्टफोन भी देख सकते हैं. इसमें 6.4 इंच की फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और यह MediaTek Helio G80 प्रोसेसर पर काम करता है. फोन में क्वाड रियर कैमरा दिया गया है. इसका मेन सेंसर 64MP का है, जबकि 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो लेंस मौजूद है. फोन में 20MP का फ्रंट कैमरा और 6000mAh की बैटरी भी दी गई है.

Poco M3

कीमत: 14,499 रुपये

Poco M3 स्मार्टफोन आजकल यूजर्स के बीच काफी पसंद किया जा रहा है. इसमें 6.53 इंच की फुल एचडी+ डिस्प्ले दी गई है और यह Snapdragon 662 प्रोसेसर से लैस है. इसमें आपको फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें 48MP का मेन सेंसर, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो ​सेंसर दिया गया है. जबकि फ्रंट कैमरा 8MP का है और पावर बैकअप के लिए 6,000mAh की बैटरी दी गई है.