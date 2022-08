जैसे ही आप कमाई करना शुरू करते हैं, आप कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में अपने वेतन का एक हिस्सा योगदान करना शुरू कर देते हैं. दरअसल, ये आपके रिटायरमेंट के बाद की तैयारी होती है. EPF यानि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक तरह से सेवानिवृत्ति बचत योजना है. योजना के तहत हर महीने आपके वेतन से एक निश्चित राशि काटकर ईपीएफ खाते में ट्रांसफर की जा रही है. यदि आप इस योजना में योगदान दे रहे हैं और शेष राशि जानना चाहते हैं, तो यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप इसकी जांच कर सकते हैं. Also Read - EDLI योजना के तहत पीएफ खाताधारकों को मिलता है 7 लाख रुपये का लाभ, जानें- EPFO से ताजा अपडेट

यह भी बता दें कि हो सकता है कि आपको ईपीएफ योजना में आपके योगदान पर हर साल ब्याज दर भी मिलती है. ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट उमंग ऐप, एसएमएस के जरिए या मिस्ड कॉल के जरिए पीएफ बैलेंस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है. यहां चरण-दर-चरण जानिये कि आप इसका पता कैसे कर सकते हैं.

EPFO पोर्टल के जरिये जानिये PF बैलेंस कितना है

1:EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं.

2: Our Services टैब पर जाएं और For Employees पर क्लिक करें.

3: अब आप ‘Member Passbook’ पर क्लिक करें और अपना UAN और पासवर्ड एंटर करें

4: स्क्रीन पर आपका पासबुक आ जाएगा.

उमंग ऐप (Umang App) से ऐसे बैलेंस का पता करें

उमंग ऐप के जरिए पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपको पहले ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर पीएफ अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए अपना यूएएन और ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) डालकर लॉग इन करना होगा.

SMS के जरिये जानें ईपीएफ बैलेंस

आप UAN (सार्वभौमिक खाता संख्या) के साथ अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ‘EPFOHO UAN ENG’ टाइप करके 7738299899 पर एसएमएस भेजकर अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं.

मिस्ड कॉल देकर पता करें पीएफ बैलेंस

रजिस्टर्ड यूजर अपने यूएएन पंजीकृत मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं जिसके बाद उन्हें पीएफ खाते की शेष राशि के विवरण के साथ एक एसएमएस प्राप्त होगा.