Krimston ने भारत में iPhone के लिए एक यूनिक केस को लॉन्च किया है। Krimston Two एक ऐसा केस कवर है जो आपके पुराने iPhone को ड्यूल सिम बना देगा। अगर आपके पास पुराने iPhone हैं तो आपके लिए इस केस को खरीदना एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। जिन पुराने आईफोन में सिर्फ एक ही सिम लगती है उनमें अब आप दो सिम का इस्तेमाल कर पाएंगे।

कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि उसका बनाया केस दूसरी सिम को पावर देने की पूरी कार्यक्षमता के साथ आता है। इसके लिए इसे एक एप्लिकेशन के साथ पेयर करना होगा।

Krimston Two केस के जरिए, यूजर्स न सिर्फ कॉल, SMS कर पाएंगे, बल्कि iPhone कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी एक्सेस कर पाएंगे। ये केस वॉयस कॉल और SMS (not VoLTE) को भी सपोर्ट करेगा। यह केस पावर बैंक इन बिल्ट के साथ आता है, जिससे आपको एक्सट्रा बैटरी यूसेज मिलता है।

Krimston के को-फाउंडर और CEO Fattal ने कहा है कि ड्यूल सिम मार्केट काफी बढ़ा है, और यह अभी भी बढ़ रहा है। हमारे पास कई ऐसे पुराने आईफोन हैं जो अभी भी सिंगल सिम के साथ आते हैं। लेकिन अब आप इन्हें केस के साथ ड्यूल सिम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि पुराने आईफोन यूजर्स के लिए यह एक बेहतनी इनोवेशन है और हमें उम्मीद है कि यह इनोवेशन उन्हें पसंद आएगी।

Krimston Two को 9,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। आप इसे अमेजन के जरिए खरीद सकते हैं। यह ब्लूटुथ 4.0 और 2,200mAh बैटरी है। यह केस iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 और iPhone 8 जैसे डिवाइसों के लिए बेहतरीन है।