OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन को हाल ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया. यह कंपनी ने अर्फोडेबल प्राइस में लॉन्च किया गया पावरफुल फीचर्स वाला स्मार्टफोन है. जिसे लेकर यूजर्स लॉन्च से पहले ही काफी उत्साहित थे. वहीं इस स्मार्टफोन को खरीदने के कुछ दिन बाद ही एक यूजर के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई. जिसे जानकर आप OnePlus Nord 2 को खरीदने से पहले कई बार सोचेंगे. बता दें कि हाल ही एक यूजर ने OnePlus Nord 2 खरीदा था और कुछ दिन बाद ही स्मार्टफोन में ब्लास्ट हो गया. यह ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि फोन की डिस्प्ले से लेकर रियर पैनल तक के परखच्चे उड़ गए. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?Also Read - Xiaomi यूजर्स के लिए बुरी खबर, कंपनी ने बंद कर दिया अपना लोकप्रिय स्मार्टफोन, जानें क्या है वजह?

OnePlus Nord 2 में ब्लास्ट

OnePlus Nord 2 में ब्लास्ट को लेकर एक बड़ी खबर चर्चा में आई है. एक यूजर अंकुर शर्मा ने ट्विटर पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि उनके OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन में अचानक से ब्लास्ट हो गया और स्मार्टफोन को खरीदे हुए उन्हें अभी केवल 5 दिन ही हुए हैं. स्मार्टफोन में हुए ब्लास्ट के बाद उन्होंने OnePlus को टैग करके एक पोस्ट शेयर किया है और इसमें ब्लास्ट हुए स्मार्टफोन की इमेज भी शेयर की है. Also Read - वापस आ रही है Flipkart Big Saving Days Sale, स्मार्टफोन्स पर मिलेगी 80 प्रतिशत तक की छूट

Hi Ankur. We are gutted to hear about your experience. We are deeply concerned and want to make it up to you. We request you to connect to us over a direct message so that we can make amends and turn this around for you. https://t.co/Y6rHuMwu8J

Also Read - सस्ता स्मार्टफोन Infinix Smart 5A भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

The whole intention of my post was to understand the reason why it happened, so that if there is any area of improvement that can be done to avoid further issues and OnePlus had already acknowledged this that they will work on it to find out the RCA and already started testing.

— Ankur Sharma (@eranksh) August 1, 2021