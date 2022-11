अमेजन पर शुरू हुई सबसे सस्ते 5G फोन की SALE, आज खरीदने वालों को मिलेगा इतना डिस्काउंट

Lava Blaze 5G Sale in India: लावा के ब्लेज 5जी को देश का सबसे सस्ता 5जी फोन का टैग दिया गया है. LAVA, दरअसल भारतीय मोबाइल निर्माता कंपनी है. इसके लेटेस्ट फोन Lava Blaze 5G की बिक्री आज से अमेजन पर शुरू हो गई है. यह फोन Flipkart और Snapdeal पर भी उपलब्ध है. अगर आप यह फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको आज लॉन्च डे स्पेशल ऑफर का लाभ भी मिलेगा. कंपनी इस फोन पर 1000 रुपये का लॉन्च डे स्पेशल ऑफर दे रही है. इसकी कीमत 10,999 है, लेकिन स्पेशल लॉन्च डे ऑफर के तहत 1000 रुपये डिस्काउंट के बाद यह 9999 रुपये में उपलब्ध है.

Lava ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है. Lava Blaze 5G हैंडसेट में 7nm MediaTek Dimensity 700 5G चिपसेट/प्रोसेसर हैं. Blaze 5G में ट्रिपल प्राइमरी कैमरा सेटअप है और यह Android 12 पर चलता है. इस फोन का वजन करीब 207 ग्राम है और आकार में यह 165.3×76.4×8.9mm है.