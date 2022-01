Made in India कंपनी Lava ने पिछले ही बाजार में अपना पहला और दमदार फीचर्स वाला 5G स्मार्टफोन Lava Agni 5G लॉन्च किया था. वहीं नए साल के मौके पर कंपनी यूजर्स के (5G Smartphone in India) लिए एक बेहद ही शानदार ऑफर लेकर आई है. इस ऑफर के तहत आप पुराने स्मार्टफोन के बदलें Lava Agni 5G को फ्री में घर ले जा सकते हैं. (Made in India Smartphone) इस ऑफर की जानकारी Lava ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर की है, जहां बताया गया है कि यूजर्स अपने पुराने फोन Realme 8s के बदले Lava Agni को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस ऑफर के बारे में डिटेल से.Also Read - IND vs SA- Ajinkya Rahane और Cheteshwar Pujara की तरह Virat Kohli का ग्राफ भी नीचे, लेकिन उस पर नहीं होती बात: Ashish Nehra

Lava Agni 5G की फ्री में पाने का मौका

कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपने यूजर्स के लिए Lava Agni 5G पर एक्सचेंज ऑफर की घोषणा की है. इस ऑफर का लाभ केवल Realme 8s स्मार्टफोन पर ही मिलेगा. यदि आपके पास Realme 8s है तो आप इसे एक्सचेंज ऑफर में देकर Lava Agni 5G को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं. बता दें कि यह ऑफर Realme 8s के 6GB और 8GB दोनों वेरिएंट पर उपलब्ध होगा.

ऐसे उठाएं इस ऑफर का लाभ

अगर आप भी इस ऑफर का लाभ उठाकर फ्री में Lava Agni 5G को घर ले जाना चाहते हैं तो बता दें कि यह ऑफर केवल 7 ​जनवरी 2022 तक ही वैलिड है. इसका लाभ कंपनी के ई—स्टोर के माध्यम से उठाया जा सकता है. जैसे ही आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां आपको इस ऑफर की डिटेल मिलेगी. ऑफर प्राप्त करने के लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. जिसके बाद बिना पैसे खर्च किए Lava Agni 5G स्मार्टफोन प्राप्त कर सकेंगे.