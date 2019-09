Lenovo ने भारत में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Lenovo K10 Plus को लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का बजट फोन है जो ट्रिपल कैमरा सेटअप और बड़ी बैटरी के साथ आता है। कंपनी ने इस फोन को Black and Sprite कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है। फोन में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। K10 Plus की मार्केट में सीधी टक्कर Realme 5 और Xiaomi Redmi Note 7S से होगी। हम आपको यहां तीनों स्मार्टफोन में आने वाले कंपेरिसन को बता रहे हैं।

Lenovo K10 Plus vs Realme 5 vs Xiaomi Redmi Note 7S: Price in India, availability

K10 Plus को भारत में 10,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। यह कीमत इसके 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज वेरिएंट की है। Realme 5 तीन स्टोरेज वेरिएंट में आता है।पहला वेरिएंट 3GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत 9,999 रुपये है। Realme 5 का मिड वेरिएंट 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 10,999 रुपये होगी। Realme 5 का टॉप वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 11,999 रुपये है। Xiaomi Redmi Note 7S के 3जीबी रैम और 32जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं इसके 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है। K10 Plus को flipkart से 30 सितंबर दोपहर 12 बजे खरीदा जा सकेगा। वहीं बाकी दोनों फोन फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं।

Lenovo K10 Plus vs Realme 5 vs Xiaomi Redmi Note 7S: Screen Size

K10 Plus में 6.22-inch IPS LCD डिस्प्ले पैनल है। इसकी स्क्रीन का रिजॉल्यूशन FHD+ (1080 x 2340 pixels) है, जो 19.5:9 एस्पेक्ट रेश्यो के साथ आता है।Realme 5 में 6.5-इंच की बड़ी लंबी HD+ डिस्प्ले दी है, जिसका रिजॉल्यूशन 720×1600 पिक्सल है। यह डिस्प्ले Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन के साथ आती है।Redmi Note 7S में 6.3-inch डिस्प्ले है, जो फुल HD+ रिजॉल्यूशन सपोर्ट करता है।

K10 Plus vs Realme 5 vs Xiaomi Redmi Note 7S: Chipset, RAM, Storage

Lenovo K10 Plus को Qualcomm Snapdragon 632 SoC के साथ लॉन्च किया गया है। वहीं Realme 5 Snapdragon 665 के साथ आता है। Redmi Note 7S में Snapdragon 660 SoC दिया गया है। Realme 5 को 3GB + 32GB, 4GB + 64GB and 4GB + 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। वहीं K10 Plus को 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। Redmi फोन को 3GB + 32GB और 4GB RAM + 64GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ पेश किया गया है।

Lenovo K10 Plus vs Realme 5 vs Xiaomi Redmi Note 7S: Cameras

Lenovo K10 Plus के बैक में तीन कैमरा हैं। इसमें पहला कैमरा 13मेगापिक्सल, दूसरा सेंसर 8मेगापिक्सल का है। इसके अलावा तीसरा सेंसर 5मेगापिक्सल का है। वहीं Realme 5 पहला स्मार्टफोन है जो 10 हजार रुपये के अंदर क्वॉड कैमरा सेटअप ऑफर कर रहा है। इसमें प्राइमेरी कैमरा सेंसर 12-मेगापिक्सल, जिसका अपर्चर f/1.8 है। सेकेंडरी कैमरा सेंसर 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और चौथा मैक्रो सेंसर दिया गया है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें कंपनी ने 13-मेगापिक्सल का सेल्फी स्नाइपर दिया है जो कि AI ब्यूटी मोड के साथ आता है। Redmi Note 7S के बैक में दो रियर कैमरे हैं। इसमें प्राइमरी सेंसर 48मेगापिक्सल का और दूसरा सेंसर 5मेगापिक्सल का है। Lenovo K10 Plus में 16मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वहीं Redmi Note 7S में 13मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है।

K10 Plus vs Realme 5 vs Xiaomi Redmi Note 7S: Battery, OS, Connectivity

Lenovo K10 Plus में 4,050mAh बैटरी दी है। वहीं Realme 5 में कंपनी ने 5,000mAh बैटरी दी है। इसके अलावा Redmi Note 7S में 4,000mAh बैटरी दी है। तीनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड पाई ओएस के साथ आते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इनमें वाई-फाई, ब्लूटुथ, जीपीएस 4G LTE जैसे कई फीचर्स हैं।