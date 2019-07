Lenovo Yoga S940 Launched in india: Lenovo ने भारत में अपने Yoga सीरीज पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए Yoga S940 (Lenovo Yoga S940 price in india) को लॉन्च कर दिया है। Yoga S940 एक प्रीमियम लैपटॉप (how to buy online Lenovo Yoga S940) है, जो इनोवेटिव फीचर्स AI-बेस्ड आई ट्रैकिंग, 4K HDR display ((Lenovo Yoga S940 Specifications) और Dolby Atmos स्पीकर सिस्टम के साथ आता है। Yoga S940 में 8th gen Intel processor के साथ IR कैमरा और फेस अनलॉक है। न्यू लैपटॉप दो वेरिएंट में आता है और इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए खरीदा जा सकता है।

Lenovo Yoga S940 price in India and Specifications

Lenovo Yoga S940 का बेस वेरिएंट 8th-gen Intel Core i5 processor के साथ आता है। इसकी कीमत 1,39,990 रुपये है। इसका एक हाई एंड वेरिएंट भी हो जो 8th-gen Intel Core i7 CPU के साथ आता है। Yoga S940 को कंज्यूमर अपनी प्रीफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसे नो कॉस्ट EMI के साथ खरीद सकते हैं। इसके बेस वेरिएंट में Lenovo Yoga S940 में full-HD डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1,920 x 1,080 pixels का है। इसके इस वेरिएंट में 8th-gen Intel Core i5-8265U processor है जो 8जीबी रैम और 256GB PCIe NVMe SSD storage के साथ आता है। डिवाइस में 4-cell 52Whr battery है। कंपनी का दावा है कि इसमें आपको 15 घंटे तक का बैटरी बैक अप मिल सकता है। इसके अलावा यह RapidCharge सपोर्ट करता है।

Yoga S940 का टॉप एंड वेरिएंट full-HD display और 4K anti-glare panel के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 3,840 x 2,160 pixels का है। इसमें Intel Core i7-8565U processor है जो 16जीबी रैम और 1TB NVMe SSD के साथ आता है। इसके अलावा इसमें IR सेंसर बैक्ड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के साथ AI पावर्ड ग्लांस सॉफ्टवेयर है। यह आई मूवेमेंट को शिफ्ट करते हैं। इसके अलावा इसकी ऑटोमेटिक स्क्रीन डार्क हो जाती है।