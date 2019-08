LG G7 ThinQ को आखिरकार भारत में Android Pie update मिल गई है। LG G7 ThinQ के कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस डिवाइस पर Android Pie अपडेट मिलने की खबर को कंफर्म किया है। इस स्मार्टफोन को काफी समय के साथ अपडेट काफी समय के बाद आई है। इस स्मार्टफोन को Android Pie इस साल जनवरी में मिला था, लेकिन यह अपडेट केवल साउथ कोरिया के लिए रिलीज किया गया है। अब यह अपडेट भारतीय यूजर्स को भी मिलनी शुरू हो गई है।

यह अपडेट स्मार्टफोन में गूगल द्वारा रिलीज किए गए कोर फीचर्स लेकर आती है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव जेस्चर बेस्ट नेवीगेशन का जुड़ना है। Gadgets360 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अपडेट में कुछ सिस्टम लेवल बदलाव और कस्टोमाइजेशन भी किए गए हैं।

@LGIndia

Thanks for long waited Android 9.0 update for LG G7 Thinq pic.twitter.com/fAKaEejn3R

— प्रसादराव साबळे पाटील (@prasadsabale07) August 13, 2019