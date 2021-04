LG Wing Price in India on Flipkart: एलजी विंग, जो कि एक रोटेटेबल मुख्य स्क्रीन की विशेषता वाला एक ड्यूअल-डिस्प्ले स्मार्टफोन है, उसकी कीमतों में अब कटौती (big discount on LG wing) की गई है. अब यह स्मार्टफोन भारत में फ्लिपकार्ट पर 29,999 रुपये (LG Wing Price in India on Flipkart) में उपलब्ध होगा. संशोधित मूल्य निर्धारण के साथ एक फ्लिपकार्ट लिस्टिंग से पता चलता है कि 8 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन, जिसे देश में 69,990 रुपये में लॉन्च किया गया था, वह अब जल्द ही रियायती मूल्य पर 30 हजार से भी कम मूल्य पर उपलब्ध होगा. Also Read - LG Wing: एलजी विंग की कीमतों में भारी कटौती, फ्लिपकार्ट पर 29,999 रुपये में उपलब्ध

दरअसल कंपनी ने हाल ही में अपने मोबाइल फोन व्यवसाय इकाई को बंद करने की घोषणा की है और इस बीच एलजी प्लेटफॉर्म पर अपने स्मार्टफोन पर विशेष छूट दे रहा है. Also Read - Samsung Galaxy F12 Sale: सैमसंग के 48 मेगापिक्सल वाले इस स्मार्टफोन की आज पहले सेल, जानें दाम और खासियत

दक्षिण कोरियाई कंपनी ने एक नियामकीय फाइलिंग में कहा कि उसकी मोबाइल संचार (एमसी) इकाई अब 31 जुलाई के बाद हैंडसेट का उत्पादन और बिक्री नहीं करेगी. उद्योग में छाई मंदी और भयंकर प्रतिस्पर्धा का हवाला देते हुए इस निर्णय के पीछे के कारण बताए गए हैं. Also Read - COVID Vaccine: भारत में Sputnik को मिल सकती है 10 दिन में मंजूरी, वैक्‍सीनेशन का आंकड़ा 10 करोड़ हुआ

घोषणा दो महीने बाद सामने आई है, जब इससे पहले कंपनी ने कहा था कि उसका एमसी डिवीजन अपने भविष्य के कार्यों के लिए सभी संभावनाओं के लिए खुला है.

कंपनी ने कहा कि मोबाइल कारोबार से उसके बाहर निकलने से अल्पावधि में राजस्व में कमी तो आएगी, लेकिन अंतत: लंबी अवधि में इसकी वित्तीय स्थिति और प्रबंधन दक्षता में सुधार होगा.

LG Wing Features

एलजी विंग में 6.81 इंच पी-ओएलईडी फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है, जो 20.5:9 आस्पेक्ट रेश्यो की पेशकश करता है. इसकी 3.9 इंच की सेकेंडरी जी-ओएलईडी स्क्रीन 1.15:1 आस्पेक्ट रेश्यो और 1080 गुणा 1240 पिक्सल के फुल एचडी प्ल रिजॉल्यूशन को सपोर्ट करती है.

स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 765जी चिपसेट द्वारा संचालित है और इसमें 4,000 एमएएच की बैटरी दी गई है. जो 25 वॉट क्विक चार्ज 4.0 और 10 वॉट वायरलेस चाजिर्ंग को सपोर्ट करती है.

एलजी विंग में एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल और एक 32 मेगापिक्सल पॉप-अप सेल्फी कैमरा भी है.

(इनपुट आईएएनएस)