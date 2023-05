लिंडा याकारिनो होंगी Twitter की नई CEO, एलोन मस्क ने किया कंफर्म

आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और एलन मस्क ने ट्विटर के नये सीईओ के नाम की घोषणा कर दी है. एलन मस्क (Elon Musk) ने एक ट्वीट के जरिये ये कंफर्म किया है कि उन्होंने अपनी कंपनी के लिए नया CEO चुन लिया है. ट्विटर में CEO के तौर पर लिंंडा याकारिनो को चुना गया है.

मस्क ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि याकारिनो का ध्यान मुख्य रूप से व्यावसायिक संचालन पर रहेगा. जबकि मैं उत्पाद डिजाइन और नई तकनीक पर ध्यान केंद्रित करूंगा.