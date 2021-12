LinkedIn एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल अक्सर लोग नौकरी सर्च करने के लिए करते हैं. अगर आप भी LinkedIn यूजर हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि कंपनी ने अब इसे हिंदी भाषा (LinkedIn in Hindi) में भी उपलब्ध करा दिया है. (App for job search) यानि आप हिंदी भाषा में भी LinkedIn का इस्तेमाल कर सकते हैं. (How To Use LinkedIn in Hindi) इसका मतलब है कि नौकरी ढूढ़ने के लिए अब भाषा की कोई बाधा नहीं रहेगी और आपको हिंदी के कंटेंट शेयर करने के साथ ही प्राप्त भी कर सकेंगे. LinkedIn ने भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए इसे हिंदी भाषा में लॉन्च किया है और इससे देश के करीब 60 करोड़ हिंदी बोलने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी.Also Read - WhatsApp New Feature: लंबे इंतजार के बाद लॉन्च हुआ Status Undo फीचर, जानें क्या होगा इसमें खास?

25 भाषाओं में उपलब्ध है LinkedIn

LinkedIn की बात करें तो यह दुनियाभर में कुल 25 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है. अब इस लिस्ट में हिंदी भी शामिल हो गई है. LinkedIn को हिंदी में लॉन्च करने के बारे में कंपनी का कहना है कि LinkedIn का लक्ष्य भाषाओं की बाधाओं को दूर करना है, भारत और दुनिया में हिंदी बोलने वालों को प्रोफेशनल और नेटवर्किंग के अवसरों तक अधिक पहुंच प्रदान करना है.

अभी पहले फेज़ हुआ है रोलआउट

LinkedIn को अब हिंदी भाषा में भी लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन अभी हिंदी में LinkedIn का पहला चरण ही रोलआउट किया गया है. इसमें मेंबर्स अपने फीड, प्रोफाइल, जॉब और मैसेजिंग तक पहुंच सकेंगे. बता दें कि हिंदी में LinkedIn का इस्तेमाल डेस्कटॉप, एंड्राइड और आईओएस पर किया जा सकता है. जिसके बाद यूजर्स आसानी से हिंदी में कंटेंट बना सकते हैं. अगले फेज़ में कंपनी LinkedIn को बैंकिंग व सरकारी नौकरियों सहित बिजनेस में हिंदी पेशेवरों के लिए उपलब्ध अवसरों को व्यापक बनाने का काम करेगी.