Nokia C20 Plus को लेकर काफी समय से खबरें सामने आ रही हैं. वहीं अब कंपनी ने आखिरकार इस स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च कर दिया है जो कि अप्रैल में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुए Nokia C20 का ही अपग्रेडेड वर्जन है. Nokia C20 Plus में को लो बजट सेगमेंट में लॉन्च किया गया है और सेगमेंट में यह स्मार्टफोन Realme और Redmi जैसी लोकप्रिय कं​पनियों को कड़ी टक्कर दे सकता है.

Nokia C20 Plus: कीमत व उपलब्धता

Nokia C20 Plus में चीन में सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसमें 3GB + 32GB स्टोरेज मौजूद है और इसकी कीमत CNY 699 यानि करीब 8,000 रुपये है. यह स्मार्टफोन Graphite Black और Ocean Blue कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा. चीन में यह प्री—बुकिंग के लिए उपलब्ध हो गया है और 16 जून को सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि, कंपनी ने भारत समेत अन्य देशों में इसके लॉन्च को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है.

Nokia C20 Plus: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Nokia C20 Plus एंड्राइड 11 गो एडिशन पर आधारित है और इसमें 6.5 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. जो कि 720×1,600 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन और 20:9 आस्पेक्ट रेश्यो के साथ आती है. लो बजट सेगमेंट वाला यह स्मार्टफोन octa-core Unisoc SC9863a प्रोसेसर पर काम करता है.

फोटोग्राफी के लिए Nokia C20 Plus में एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 8MP का है. वहीं इसमें 2MP का डेप्थ सेंसर मौजूद है. जबकि वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में दी गई 32GB इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 256GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है. पावर बैकअप के लिए इसमें 4,950mAh की बैटरी दी गई है. वहीं कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G LTE, जीपीएस, वाईफाई, ब्लूटूथ, एफएम रेडियो, माइक्रो यूएसबी और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं.