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पुराना Aadhaar App होगा बंद, नए ऐप से घर बैठे कर सकेंगे ये काम, जान लें Login का तरीका

सरकार जल्द mAadhaar ऐप बंद करने जा रही है. जानिए नए आधार ऐप के फीचर्स और घर बैठे सेटअप करने का आसान तरीका.

Published date india.com Published: May 26, 2026 10:20 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
पुराना Aadhaar App होगा बंद, नए ऐप से घर बैठे कर सकेंगे ये काम, जान लें Login का तरीका
UIDAI का कहना है कि इससे लोगों की निजी जानकारी ज्यादा सुरक्षित रहेगी.

अगर आप mAadhaar ऐप यूज करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. सरकार ने ऐलान किया है कि पुराना ऐप जल्द बंद कर दिया जाएगा. इसकी जगह अब नया आधार ऐप लाया जा रहा है. जिसे पहले से ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और आसान बताया जा रहा है. UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लोगों से नए ऐप पर शिफ्ट होने की अपील की है. UIDAI ने कहा कि नया ऐप यूजर्स को तेज एक्सेस, बेहतर फीचर्स और आसान डिजिटल सेवाएं देगा. यह बदलाव ऐसे समय में किया जा रहा है जब डिजिटल सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को लेकर लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है.

नया Aadhaar App पुराने से कितना अलग?

नया आधार ऐप सिर्फ पुराने mAadhaar का नया डिजाइन नहीं है, बल्कि इसमें काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदला गया है. पहले आधार वेरिफिकेशन के दौरान कई बार पूरी जानकारी सामने आ जाती थी, लेकिन अब यूजर्स केवल जरूरी जानकारी ही शेयर कर पाएंगे. UIDAI का कहना है कि इससे लोगों की निजी जानकारी ज्यादा सुरक्षित रहेगी. नया ऐप सेलेक्टिव डेटा शेयरिंग पर काम करेगा यानी जहां जितनी जानकारी जरूरी होगी, सिर्फ उतनी ही दिखाई जाएगी. इससे होटल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर या दूसरी जगहों पर पहचान साबित करना पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगा.

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QR और Face Authentication जैसे नए फीचर्स

नए आधार ऐप में कई आधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव QR कोड बेस्ड आधार शेयरिंग है. अब किसी जगह पर पहचान दिखाने के लिए पूरा आधार नंबर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूजर QR स्कैन के जरिए केवल जरूरी डिटेल ही शेयर कर सकेंगे. इसके अलावा अब सिर्फ OTP पर निर्भर रहने की बजाय फेस ऑथेंटिकेशन और QR वेरिफिकेशन जैसे अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स भी दिए गए हैं. UIDAI का मानना है कि इससे आधार के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकेगा. साथ ही अब यूजर्स अपने फिंगरप्रिंट, फेस और आइरिस डेटा को ऐप से ही लॉक या मैनेज कर सकेंगे. इससे बायोमेट्रिक सुरक्षा और मजबूत होगी.

ऐसे करें नए Aadhaar App को सेटअप

नए आधार ऐप को शुरू करने की प्रक्रिया पुराने ऐप की तुलना में थोड़ी अलग और ज्यादा सुरक्षित बनाई गई है. सबसे पहले यूजर्स को प्ले स्टोर जैसे आधिकारिक ऐप स्टोर से आधार ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके बाद अपनी पसंद की भाषा चुननी होगी और आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफिकेशन करना होगा. कुछ यूजर्स को फेस ऑथेंटिकेशन भी पूरा करना पड़ सकता है. इसके बाद PIN सेट करना होगा या बायोमेट्रिक लॉक चालू करना होगा. फिर आधार नंबर जोड़कर एक और OTP वेरिफिकेशन के जरिए प्रक्रिया पूरी होगी. UIDAI का कहना है कि यह मल्टी-लेयर सिस्टम यूजर की पहचान को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा.

फ्री Aadhaar अपडेट सेवा भी बढ़ाई गई

नए ऐप की घोषणा के साथ UIDAI ने लोगों को एक और राहत दी है. आधार दस्तावेज ऑनलाइन अपडेट करने की मुफ्त सुविधा अब 14 जून 2027 तक जारी रहेगी. पहले यह सुविधा 15 जून 2026 तक मुफ्त रहने वाली थी. यानी अब लोग myAadhaar पोर्टल पर जाकर बिना किसी शुल्क के अपने पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज अपडेट कर सकेंगे. सरकार का मानना है कि नया आधार ऐप आने के बाद लोगों का डिजिटल अनुभव और आसान होगा, वहीं सुरक्षा भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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