Apple जल्द ही बाजार में अपना नया MacBook Air लेकर आने वाली है. जिससे जुड़े कई लीक्स व खुलासे सामने आ चुके हैं. लीक्स के मुताबिक नए MacBook Air में इस बार फीचर्स ही नहीं बल्कि डिजाइन में बदला हुआ नजर आएगा. वहीं अब सामने आई एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है New MacBook Air कई कलर वेरिएंट में आएगा. साथ ही वजन में भी यह डिवाइस काफी पतला होगा.

सामने आई एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अपकमिंग MacBook Air 2022 में एक बिल्कुल नया फॉर्म फैक्टर डिजाइन के साथ-साथ अधिक रंग विकल्प होंगे. (Apple Event 2022) एप्पल विश्लेषक मिंग-ची कू के अनुसार, अगला मैकबुक एयर पतला और हल्का होने की उम्मीद है और यह 24 इंच के आईमैक रंग ऑपशन्स के समान रंग विकल्पों में आ सकता है, जैसे नीला, हरा, गुलाबी, चांदी, पीला, नारंगी और बैगनी. (New Macbook Air Color Variant) इसके अलावा, इसमें ऑफ-व्हाइट बेजेल्स और ब्लैक के बजाय मैचिंग ऑफ-व्हाइट की बोर्ड भी हो सकता है.

MacBook Air 2022 में यूएसबी सी पोर्ट, एक 30 वॉट पावर एडॉप्टर, फुल-साइज फंक्शन की, मल्टीपल एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट और एक मैगसेफ चार्जिग कनेक्टर की सुविधा होगी. क्यूपर्टिनो-आधारित टेक दिग्गज ने हाल ही में पूरी तरह से नए एम1 प्रो और एम1 मैक्स द्वारा संचालित मैकबुक प्रो का मैक के लिए डिजाइन किया गया पहला प्रो चिप्स 14 और 16 इंच मॉडल में अनावरण किया.

कंपनी ने एक बयान में कहा कि मैकबुक प्रो ग्राउंडब्रेकिंग प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स और मशीन लनिर्ंग (एमएल) परफॉर्मेंस देता है, चाहे वह बैटरी पर चल रहा हो या प्लग इन हो, साथ ही साथ अद्भुत बैटरी लाइफ भी. नए MacBook Air में शानदार लिक्विड रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले, उन्नत कनेक्टिविटी के लिए बंदरगाहों की एक विस्तृत सीरीज, एक 1080पी फेसटाइम एचडी कैमरा और एक नोटबुक में सबसे अच्छा ऑडियो सिस्टम भी है.