जल्द आएगा मेड इन इंडिया AI, ये कंपनी कर रही भारतीय चैट ऐप पर काम

ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने एक्स, पहले ट्विटर पर घोषणा की कि कंपनी एक नए एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. कैब एग्रीगेटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता एआई चैट ऐप विकसित करने के लिए ओपनएआई और गूगल जैसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में प्रवेश करने की योजना बना रही है. अग्रवाल ने दुनिया को ‘क्रुट्रिम’ कंपनी से परिचित कराया, जो इस साल की शुरुआत में क्रुट्रिम एसआई डिजाइन्स के नाम से रजिस्टर हुई थी. भाविश अग्रवाल ने एक्स पर अपने फॉलोअर्स से उन सुविधाओं के बारे में पूछा जो वे एआई में चाहते हैं, खासकर एआई उपयोगकर्ताओं के रूप में.

अग्रवाल ने दावा किया कि वह दिलचस्प विचारों को कंपनी के उत्पाद रोडमैप में शामिल करेंगे. इसके अलावा, अधिक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए, अग्रवाल ने एक मुफ्त ओला एस1एक्स+ स्कूटर या सर्वोत्तम विचार की पेशकश करने का दावा किया.

What kind of features or capabilities do you want in your AI chat app? Especially as Indian users.@Krutrim will take interesting ideas into product roadmap.

Also, the best idea will get an @OlaElectric S1X+ scooter 🙂

— Bhavish Aggarwal (@bhash) November 26, 2023