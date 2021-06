मेड इन स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Micromax ने पिछले साल बाजार में धमाकेदार वापसी करते हुए एक साथ कई नए स्मार्टफोन लॉन्च किए थे. वहीं अब चर्चा है कि कंपनी एक और नए स्मार्टफोन पर काम कर रही है जिसे लो बजट सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा. सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी बाजार में Micromax In 2B को लॉन्च कर सकती है जो कि पिछले साल लॉन्च हुए Micromax In 1B का ही सक्सेजर वर्जन होगा. हाल ही में अपकमिंग स्मार्टफोन Micromax In 2B को Geekbench पर स्पॉट किया है. Also Read - Samsung Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab A7 Lite भारत में सेल के लिए हो गए उपलब्ध, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें अपकमिंग स्मार्टफोन Micromax In 2B से जुड़ी कुछ जानकारी दी गई है. साथ ही Geekbench पर हुई लिस्टिंग का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. इस स्क्रीनशॉट में अपकमिंग स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स का खुलासा हुआ है. Geekbench पर हुई लिस्टिंग के अनुसार Micromax In 2B को octa-core 1.8GHz Unisoc T610 चिपसेट पर पेश किया जा सकता है. इससे स्पष्ट होता है कि यह कंपनी का लो बजट रेंज स्मार्टफोन होगा.

रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है Micromax In 2B में ग्राफिक्स के लिए Mali G52 MP2 जीपीयू का उपयोग किया जाएगा. इसमें 4GB रैम दी जाएगी और उम्मीद है कि यह कई अन्य स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, अभी इसके अन्य स्टोरेज वेरिएंट का खुलासा नहीं किया गया है. यह स्मार्टफोन एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित होगा. Geekbench पर इस स्मार्टफोन को ​350 सिंगल कोर स्कोर और 1204 मल्टी कोर स्कोर मिला है.